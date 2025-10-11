Anmelden Registrieren Einstellungen Abonnements & Käufe Abmelden
Formel 1: Ella Häkkinen die nächste Frau?

KTM 300EXC Hardenduro: Für die harten Kerle

Von Rolf Lüthi
Die 2026er 300EXC Hardenduro, eine Sonderserie der 300er Zweitakt-Enduro, ist mit technischen und optischen Upgrades aufgewertet. Die montierten Extrateile sind den Aufpreis mehr als wert.
Jetzt für den Newsletter anmelden und alle Highlights zweimal wöchentlich direkt in den Posteingang erhalten!

Seit ihrer Markteinführung im Jahr 2024 hat sich die KTM 300EXC Hardenuro zum Spitzenmodell von KTMs Enduro-Palette entwickelt und soll Factory-Racing Know-How und meisterschaftserprobte Technik direkt in die Ausstellungsräume der Händlerregal bringen. Prominentester Fahrer dieser ultimativen Waldmaschine: Manuel Lettenbichler, der auf bestem Weg ist, seinen fünften Hardenduro-Weltmeistertitel zu holen. Für das Modelljahr 2026 erhält die KTM 300EXC Hardenduro Updates in Sachen Fahrwerk, Kühlung und Design.

Als ultimatives Motorrad für den Enduro-Wettkampf erhält die KTM 300EXC Hardenuro 2026 ein neues Grafikdesign, welches das typische KTM-Orange mit einer weiß-schwarzen Farbpalette kombiniert. Hinzu kommen ein glänzend orangefarben lackierter Rahmen und orange eloxierte KTM PowerParts.

Besonders hervorzuheben sind für Hardcore-Rennsportfans jedoch die technischen Updates: Allen voran die Überarbeitung der 48er WP-XACT-Gabel mit geschlossener Dämpferpatrone. Sie ist ausgestattet mit neuen Einstellern für die Federvorspannung, mit einem einfacher aufgebauten, 200 Gramm leichteren einteiligen hydraulischen Endanschlag und leichteren, kürzeren Federn. Die Dämpfungscharakteristika von Gabel und Federbein sind ein weiteres Mal überarbeitet.

Beim Kraftstoffsystem gibt es eine neue Schutzkappe für den CPC-Kraftstoffanschluss, die nicht nur vor äußeren Beschädigungen schützen, sondern auch das Eindringen von Schmutz an den Seiten verhindern soll.

Am Kühlsystem wurde (vom Plastikteil) zurückgewechselt auf einen Kühlerdeckel mit Standardgewinde. Ein Kühlerlüfter ist serienmäßig verbaut.

Dazu ist eine ganze Palette an Werks-Zubehör serienmässig verbaut, von hochwillkommenen Verbesserungen bis zu Blingbling von zweckfreier Schönheit: Bremsscheiben-Protektoren, Räder mit Orange eloxierten Nippeln und Naben, Sattel mit rutschhemmendem Bezug, extraweiche Lenkergriffe, geschlossene Handprotektoren, Motorschutz, schwarz eloxierte, gefräste Gabelbrücken, schwimmend befestigte vordere Bremsscheibe, Orange eloxierter Öleinfüllverschluss, schwarz eloxierte Motorhalterungen und etliches mehr.

Die ultimative Zweitakt-Waldmaschine kostet 12.949 € (Schweiz Fr. 12,090.-, Österreich 13.299 €) und ist damit die teuerste Version der 300er KTM. Das montierte Zubehör ist den Aufpreis jedoch mehr als wert. Ob man dieses wirklich braucht? Eine Frage, die sich den Jüngern Lettenbichlers nicht stellt. Was Letti an seiner KTM hat, muss einfach sein.

Diesen Artikel teilen auf...

Mehr über...

Schon gesehen?

Thema der Woche

Ferrari: Grosse Ziele für 2025, peinliche Bilanz

Siehe auch

Videos

Thema der Woche

Ferrari: Grosse Ziele für 2025, peinliche Bilanz

Von Mathias Brunner
​Für viele Insider galt Singapur als die beste Chance für Ferrari, 2025 noch einen Grand Prix-Sieg zu erobern. Du ihnen gehört auch Charles Leclerc. Geht das stolze Ferrari in dieser Saison sieglos aus?
» weiterlesen
 

TV-Programm

  • Sa. 11.10., 10:15, Hamburg 1
    car port
  • Sa. 11.10., 10:30, SPORT1+
    The Front Row
  • Sa. 11.10., 11:00, SPORT1+
    The Front Row
  • Sa. 11.10., 12:25, Motorvision TV
    Motorradsport: FIM Enduro World Championship
  • Sa. 11.10., 12:55, Motorvision TV
    Isle of Man Tourist Trophy
  • Sa. 11.10., 13:45, Motorvision TV
    FIM X-Trial World Championship
  • Sa. 11.10., 14:10, ServusTV
    Superbike: Weltmeisterschaft
  • Sa. 11.10., 14:25, ServusTV
    Superbike: Weltmeisterschaft
  • Sa. 11.10., 14:40, ServusTV
    Superbike: Weltmeisterschaft
  • Sa. 11.10., 14:45, Motorvision TV
    FIM Sidecarcross World Championship
» zum TV-Programm
6.98 07100916 C1110054512 | 6