KTM 300EXC Hardenduro: Für die harten Kerle

Die 2026er 300EXC Hardenduro, eine Sonderserie der 300er Zweitakt-Enduro, ist mit technischen und optischen Upgrades aufgewertet. Die montierten Extrateile sind den Aufpreis mehr als wert.

Seit ihrer Markteinführung im Jahr 2024 hat sich die KTM 300EXC Hardenuro zum Spitzenmodell von KTMs Enduro-Palette entwickelt und soll Factory-Racing Know-How und meisterschaftserprobte Technik direkt in die Ausstellungsräume der Händlerregal bringen. Prominentester Fahrer dieser ultimativen Waldmaschine: Manuel Lettenbichler, der auf bestem Weg ist, seinen fünften Hardenduro-Weltmeistertitel zu holen. Für das Modelljahr 2026 erhält die KTM 300EXC Hardenduro Updates in Sachen Fahrwerk, Kühlung und Design.

Als ultimatives Motorrad für den Enduro-Wettkampf erhält die KTM 300EXC Hardenuro 2026 ein neues Grafikdesign, welches das typische KTM-Orange mit einer weiß-schwarzen Farbpalette kombiniert. Hinzu kommen ein glänzend orangefarben lackierter Rahmen und orange eloxierte KTM PowerParts.

Besonders hervorzuheben sind für Hardcore-Rennsportfans jedoch die technischen Updates: Allen voran die Überarbeitung der 48er WP-XACT-Gabel mit geschlossener Dämpferpatrone. Sie ist ausgestattet mit neuen Einstellern für die Federvorspannung, mit einem einfacher aufgebauten, 200 Gramm leichteren einteiligen hydraulischen Endanschlag und leichteren, kürzeren Federn. Die Dämpfungscharakteristika von Gabel und Federbein sind ein weiteres Mal überarbeitet.

Beim Kraftstoffsystem gibt es eine neue Schutzkappe für den CPC-Kraftstoffanschluss, die nicht nur vor äußeren Beschädigungen schützen, sondern auch das Eindringen von Schmutz an den Seiten verhindern soll.

Am Kühlsystem wurde (vom Plastikteil) zurückgewechselt auf einen Kühlerdeckel mit Standardgewinde. Ein Kühlerlüfter ist serienmäßig verbaut.

Dazu ist eine ganze Palette an Werks-Zubehör serienmässig verbaut, von hochwillkommenen Verbesserungen bis zu Blingbling von zweckfreier Schönheit: Bremsscheiben-Protektoren, Räder mit Orange eloxierten Nippeln und Naben, Sattel mit rutschhemmendem Bezug, extraweiche Lenkergriffe, geschlossene Handprotektoren, Motorschutz, schwarz eloxierte, gefräste Gabelbrücken, schwimmend befestigte vordere Bremsscheibe, Orange eloxierter Öleinfüllverschluss, schwarz eloxierte Motorhalterungen und etliches mehr.

Die ultimative Zweitakt-Waldmaschine kostet 12.949 € (Schweiz Fr. 12,090.-, Österreich 13.299 €) und ist damit die teuerste Version der 300er KTM. Das montierte Zubehör ist den Aufpreis jedoch mehr als wert. Ob man dieses wirklich braucht? Eine Frage, die sich den Jüngern Lettenbichlers nicht stellt. Was Letti an seiner KTM hat, muss einfach sein.