Jörg Tebbe vor schwieriger Prüfung in Marmande (F) 11.07.2022 - 16:15 Von Rudi Hagen

© Hagen Jörg Tebbe (21) übte in Mulmshorn für den Challenge

Jörg Tebbe siegte erwartungsgemäß beim Sandbahnrennen in Mulmshorn. Am Mittwoch erwartet den Emsländer eine schwere Prüfung beim Langbahn-Challenge in Marmande (F). Beim GP in Scheessel bekommt er eine Wildcard.