Livestream Langbahn-GP: Late-Night-Action in Marmande

Zum Beginn der Langbahn-Weltmeisterschaft gibt es geballte Unterhaltung: Eine Woche nach dem Grand Prix in Mühldorf geht es in Marmande weiter. Das Rennen aus Frankreich wird im Livestream übertragen.

Von der 1000-Meter-Highspeed-Sandbahn in Mühldorf wechselt das WM-Geschehen zur nicht weniger spektakulären Grasbahn nach Marmande. Traditionell wird dort am Vorabend des französischen Nationalfeiertags ein Event veranstaltet, auch in diesem Jahr geht es um Punkte für die Weltmeisterschaft.

Während Martin Smolinski nach seinem Triumph in Mühldorf als WM-Spitzenreiter in Frankreich antritt, wird es für den Norddeutschen Lukas Fienhage in seiner französischen Wahlheimat ein Heimspiel. «In Mühldorf hatten wir eine Sandbahn mit langen Geraden und in Marmande eine anspruchsvolle Mehr-Kurven-Grasbahn mit außergewöhnlichem Layout», beschrieb der Norddeutsche im SPEEDWEEK.com-Interview die Unterschiede. «Ein gewisser Heimvorteil in dem Fall ist, dass ich in meinem eigenen Bett schlafen kann und nur zehn Minuten bis zur Bahn habe. Ich fühle mich dort gut, weil ich im Vorjahr den Grand Prix gewinnen konnte.»

Erik Riss und Henry van der Steen werden auch in Marmande fehlen und von Jordan Dubernard und Jake Mulford ersetzt. Mit der Wildcard des Veranstalters startet Tino Bouin.

Die gesamte Rennaction aus Marmande wird am Sonntagabend (13. Juli) ab 20:50 Uhr im kostenpflichtigen Livestream zu sehen sein. Einzelne Veranstaltungen sind bei Tapes Up Production zum Preis von 8,90 € erhältlich, der Saisonpass kostet bei FIM Moto TV 34,90 €. Dieser beinhaltet neben den vier Grands Prix außerdem das Langbahn der Nationen und den Langbahn-U23-Weltcup. Rennstart des Flutlichtklassikers ist um 21:15 Uhr.

Stand nach 1 von 4 Rennen:

1. Martin Smolinski (D), 21 Punkte

2. Zach Wajtknecht (GB), 19

3. Lukas Fienhage (D), 17

4. Daniel Spiller (D), 13

5. Chris Harris (GB), 15

6. Dave Meijerink (NL), 11

7. Mika Meijer (NL), 10

8. Mathias Tresarrieu (F), 9

9. Kenneth Kruse Hansen (DK), 8

10. Andrew Appleton (GB), 7

11. Stephan Katt (D), 5

12. Tero Aarnio (FIN), 4

13. Jordan Dubernard (F), 3

14. Jörg Tebbe (D), 2

15. Mario Niedermeier (D), 1

16. Fabian Wachs (D), 0