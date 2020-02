MotoE

MotoE mit Aegerter und Tulovic: Testkalender 2020

Bevor die zweite Saison des FIM Enel MotoE World Cup am 3. Mai in Jerez beginnt, stehen an gleicher Stelle zwei Testfahrten an: Aegerter, Tulovic und Co. sitzen am 10. März erstmals auf der Energica.

WM-Promoter Dorna veröffentlichte am Mittwoch den Testkalender für den MotoE-Weltcup 2020: Die Klassenneulinge Dominique Aegerter (Intact GP) und Lukas Tulovic (Tech3) bekommen vom 10. bis 12. März auf dem «Circuito de Jerez-Angel Nieto» die erste Chance, um sich auf die Energica Ego Corsa einzustimmen. Der zweite dreitägige Test folgt an selber Stelle vom 8. bis 10. April.

Außerdem findet am letzten Testtag, dem 10. April, wie schon im Vorjahr eine Rennsimulation statt. Das erste MotoE-Rennen des Jahres geht dann am 3. Mai ebenfalls in Jerez über die Bühne. Insgesamt stehen sieben Rennen an fünf GP-Wochenenden im Kalender.

Der MotoE-Testkalender 2020

10. bis 12. März: Jerez/E

08. bis 10. April: Jerez/E

Der MotoE-Kalender 2020

03. Mai: Jerez/E

28. Juni: Assen/NL

16. August: Red Bull Ring/A

12./13. September: Misano/I

14./15. November: Valencia/E

Das MotoE-Feld 2020

(Teams mit zwei Fahrern)

Octo Pramac MotoE: Josh Hook, Alex De Angelis

Avintia Esponsorama Racing: Eric Granado, Xavier Cardelús

Trentino Gresini: Matteo Ferrari, Alessandro Zaccone

LCR E-Team: Niccolò Canepa, Xavier Simeon

Tech3 E-Racing: Lukas Tulovic, Tommaso Marcon

Aspar Team: Maria Herrera, (?)



(Teams mit einem Fahrer)

Intact GP: Dominique Aegerter

EG 0,0 Marc VDS: Mike Di Meglio

Avant Ajo MotoE: Niki Tuuli

Join Contract Pons 40: Jordi Torres

Ongetta SIC58 Squadra Corse: Mattia Casedei

One Energy Racing: Bradley Smith