MotoE

MotoE-Kalender fix: Letzte Änderung für Saison 2020

Der MotoE-Kalender fürs nächste Jahr steht nun definitiv fest, nachdem die letzte Änderung vorgenommen wurde: Statt des Rennens in Le Mans wird es erneut im Rahmen des MotoGP-Finales in Valencia zwei Läufe geben.

Die MotoE-Serie wird im nächsten Jahr nicht wie ursprünglich geplant stattfinden: Statt sechs Rennen umfasst die Elektrobike-Meisterschaft 2020 sieben Saisonläufe, denn als letzte Änderung wurde beschlossen, im Rahmen des MotoGP-Saisonfinales auf dem Circuit Ricardo Tormo in Valencia zwei Kräftemessen auszutragen. Das war schon in der diesjährigen Debütsaison so.

Dafür verzichtet man auf den einzelnen Lauf, der für den 17. Mai in Le Mans geplant war. Das heisst, dass die MotoE-Stars nach dem Saisonauftakt in Jerez am 3. Mai erst wieder Ende Juni in Assen zum zweiten Kräftemessen ausrücken. Mitte August findet dann der Saisonlauf auf dem Red Bull Ring in Spielberg statt.

Zum Abschluss der Saison werden erneut zwei Mal zwei Rennen ausgetragen. Neben dem Saisonfinale in Valencia treten die MotoE-Piloten auch auf dem Misano World Circuit Mitte September zwei Mal gegeneinander an.

Die MotoGP-Weltmeisterschaft, in deren Rahmen die MotoE-Serie ausgetragen wird, umfasst nächstes Jahr 20 Rennen. Der Losail Circuit bildet am 8. März traditionsgemäss den Saisonauftakt, seit 2008 wird dieser Event als Nacht-GP unter Flutlicht ausgetragen. Neu im Kalender ist 2020 der KymiRing in Finnland.

Der MotoE-Kalender 2020

03. Mai: Jerez/E

28. Juni: Assen/NL

16. August: Red Bull Ring/A

12./13. September: Misano/I

14./15. November: Valencia/E

Der Motorrad-GP-Kalender 2020

08. März: Doha/Q

22. März: Buriram/TH

05. April: Austin/USA

19. Las Termas/RA

03. Mai Jerez/E

17. Mai. Le Mans/F

31. Mai: Mugello/I

07. Juni: Barcelona/E

21. Juni: Sachsenring/D

28. Juni Assen/NL

12. Juli: KymiRing/FIN

09. August: Brünn/CZ

16. August: Red Bull Ring/A

30. August: Silverstone/GB

13. September: Misano/I

04. Oktober: Aragón/E

18. Oktober: Motegi/J

25. Oktober: Phillip Island/AUS

01. November: Sepang/MAL

15. November: Valencia/E