MotoE

Dominique Aegerter (Intact GP): Neuer Look für 2020

Dominique Aegerter bereitet sich auf seine erste MotoE-Saison im Dynavolt Intact GP Team vor. Der Schweizer präsentiert sich erstmals im neuen Rennleder für 2020.

Dominique Aegerter wird am 10. März seine ersten Runden auf der MotoE-Einheitsmaschine Energica Ego Corsa drehen. Dann beginnen in Jerez nämlich die ersten von zwei dreitägigen Testfahrten des «FIM Enel MotoE World Cup». Das erste von nur sieben Rennen steht dann am 3. Mai ebenfalls auf dem Circuito de Jerez – Ángel Nieto an.

Beim Fotoshooting von Intact GP zog sich der Schweizer am Mittwoch in Memmingen erstmals das Rennleder für die Saison 2020 über und präsentierte seinen neuen Look. Zuvor saß «Domi» bei der Eröffnung des neuen Energica-Showrooms in München schon auf einer Ego Corsa.

Nach zehn Moto2-Jahren fiel Aegerter der Abschied schwer, trotzdem erklärte der 29-jährige Rohrbacher: «Ich bin hochmotiviert in den MotoE-Cup zu wechseln. Unser Ziel ist ganz klar von Beginn an ganz vorne dabei zu sein und den Cup zu gewinnen. Ich will mir auf jeden Fall eine gute Ausgangsposition für 2021 schaffen, um vielleicht wieder in die Moto2 zurückkehren zu können», gab er das Ziel vor.

Außerdem ist Aegerter bei Intact GP – wie sein Vorgänger Jesko Raffin im Vorjahr – als Ersatzmann vorgesehen, sollte einer der Moto2-Stammfahrer (Tom Lüthi und Marcel Schrötter) auf ein Rennen verzichten müssen.

Der MotoE-Testkalender 2020

10. bis 12. März: Jerez/E

08. bis 10. April: Jerez/E

Der MotoE-Kalender 2020

03. Mai: Jerez/E

28. Juni: Assen/NL

16. August: Red Bull Ring/A

12./13. September: Misano/I

14./15. November: Valencia/E