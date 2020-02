MotoE

Dominique Aegerter auf der Swiss-Moto 2020

Wenn die Motorradszene sich von Donnerstag bis Sonntag auf der Swiss-Moto in Zürich trifft, darf auch Dominique Aegerter nicht fehlen. Wann der MotoE-Neuling wo Autogramme schreibt.

Vom 20. bis 23. Februar findet in Zürich wieder die Motorradmesse Swiss-Moto statt – der größte Treffpunkt der Motorradszene in der Schweiz. Auch Dominique Aegerter wird mit einem eigenem Fanshop vertreten sein. Der Stand ist wie schon in den vergangenen Jahren gleich neben dem Haupteingang in Halle E/E05 zu finden.

Nach zehn Moto2-Jahren wird Aegerter 2020 seine erste MotoE-Saison mit dem Dynavolt Intact GP Team bestreiten. Die ersten Testkilometer auf der Energica Ego Corsa wird der Schweizer vom 10. bis 12. März beim Jerez-Test absolvieren, das erste von sieben Rennen findet am 3. Mai ebenfalls auf der GP-Strecke in Andalusien statt.

Zuvor nimmt sich Aegerter auf der Swiss-Moto Zeit, um seine Fans zu treffen. Für ein Meet & Greet, bei denen Dominique gerne für Autogrammwünsche und Fotos zu Verfügung steht, gibt es folgende Termine: