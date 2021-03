Dominique Aegerter (2.): Vorfreude auf Rennsimulation

Nach Tagesbestzeit am Dienstag beendete Dominique Aegerter aus dem Dynavolt Intact GP Team den zweiten Testtag des MotoE-Weltcups in Jerez auf Rang 2.

Dominique Aegerter war am Dienstag in 1:48,478 min Schnellster. Am Mittwoch reihte sich der Schweizer hinter Eric Granado auf Platz 2 ein, mit einer persönlichen Bestzeit von 1:48,577 min. An seiner Energica Ego Corsa lief allerdings nicht alles reibungslos: «Im zweiten Training hatten wir leider ein elektronisches Problem oder ein Batterieproblem am Motorrad. Am Schluss konnte ich noch schnell fünf Runden fahren. Viel mehr kann man aber gar nicht fahren, maximal sieben Runden in einem Turn. Es sind dreimal sieben Runden am Tag», rechnete er vor.

«Wir haben wieder verschiedene Sachen getestet. Der neue Hinterradreifen hat sich sehr gut angefühlt, da ging ein Schritt vorwärts», berichtete der Intact-Fahrer vom neuen Michelin-Reifen. «Das Team arbeitet sehr gut, wir probieren verschiedene Übersetzungen und verschiedene Set-ups am Federbein und an der neuen Gabel aus.»



«Ich lag heute den ganzen Tag über an zweiter Stelle, konnte meine Zeit von gestern aber nicht verbessern. Wir sind aber auf dem guten Weg», versichert Aegerter, der nach dem dritten Endrang im Vorjahr für 2021 den Gesamtsieg als Ziel ausgegeben hat. «Ich freue mich auf den letzten Tag morgen. Wir werden morgen auch eine Rennsimulation haben mit allen Fahrern, das wird sicher spannend.»

MotoE-Test Jerez, 3. März, Session 1

1. Fermin Aldeguer, 1:48,571 min

2. Dominique Aegerter, 1:48,577 min, + 0,006 sec

3. Eric Granado, 1:48,789, + 0,222

4. Matteo Ferrari, 1:48,933, + 0,362

5. Lukas Tulovic, 1:49,135, + 0,565

6. Corentin Perolari, 1:49,245, + 0,674

7. Jordi Torres, 1:49,270, + 0,699

8. Alessandro Zaccone, 1:49,333, + 0,763

9. Maria Herrera, 1:49,369, + 0,798

10. Andrea Mantovani, 1:49,430, + 0,859

11. Xavier Cardelús, 1:49,595, + 1,024

12. Hikari Okubo, 1:50,031, + 1,460

13. Miquel Pons, 1:50,096, + 1,525

14. Jasper Iwema, 1:50,714, + 2,143

15. Yonny Hernádez, 1:51,090, + 2,519

16. André Pires, 1:52,227, + 3,656

17. Kevin Zannoni, 1:52,741, + 4,170

MotoE-Test Jerez, 3. März, Session 2

1. Eric Granado, 1:48,632 min

2. Dominique Aegerter, 1:48,637 min, + 0,006 sec

3. Fermin Aldeguer, 1:48,653, + 0,022

4. Jordi Torres, 1:48,857, + 0,226

5. Matteo Ferrari, 1:49,232, + 0,601

6. Lukas Tulovic, 1:49,252, + 0,621

7. Xavier Cardelús, 1:49,293, + 0,662

8. Maria Herrera, 1:49,417, + 0,786

9. Alessandro Zaccone, 1:49,482, + 0,851

10. Miquel Pons, 1:49,552, + 0,921

11. Hikari Okubo, 1:49,646, + 1,015

12. Andrea Mantovani, 1:49,668, + 1,037

13. Corentin Perolari, 1:50,155, + 1,524

14. Yonny Hernández, 1:50,963, + 2,332

15. Jasper Iwema, 1:51,046, + 2,415

16. André Pires, 1:51,611, + 2,980

17. Kevin Zannoni, 1:52,508, + 3,877

MotoE-Test Jerez, 3. März, Session 3

1. Eric Granado, 1:48,143 min

2. Dominique Aegerter, 1:48,423 min, + 0,280 min

3. Fermin Aldeguer, 1:48,649, + 0,506

4. Maria Herrera, 1:48,719, + 0,576

5. Matteo Ferrari, 1:48,903, + 0,760

6. Lukas Tulovic, 1:48,910, + 0,767

7. Hikari Okubo, 1:49,002, + 0,859

8. Xavier Cardelús, 1:49,236, + 1,093

9. Andrea Mantovani, 1:49,308 min, + 1,165

10. Alessandro Zaccone, 1:49,370, + 1,227

11. Miquel Pons, 1:49,385, + 1,242

12. Jordi Torres, 1:49,514, + 1,371

13. Yonny Hernández, 1:50,429, + 2,286

14. Corentin Perolari, 1:50,516, + 2,373

15. Kevin Zannoni, 1:50,782, + 2,639

16. Jasper Iwema, 1:51,139, + 2,996

17. André Pires, 1:52,226, + 4,083