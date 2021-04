Granado am schnellsten, Aegerter immer vorn dabei

Eric Granado war am Donnerstag am schnellsten

Dominique Aegerter zieht nach den Testfahrten in Jerez eine zufriedene Bilanz, obwohl Rivale Eric Granado ihm die schnellste Runde noch entriss. Lukas Tulovic reiht sich im Mittelfeld ein.

Zum Abschluss der Testfahrten des MotoE-Weltcups sicherte sich Eric Granado die Bestzeit in Jerez. Der Spanier umrundete den Circuito de Jerez in 1:47,065 min und war damit fast eine halbe Sekunde schneller als der Zweite Dominique Aegerter, der neun Runden am Abend drehte.

Der Schweizer sagte: «Wir haben alle Sessions in den Top 3 beendet. Die Zeiten waren super. Manchmal habe ich auch etwas verloren - besonders auf Granado. Das lag aber auch an den unterschiedlichen Verhältnissen.»

Lukas Tulovic aus Eberbach bei Heidelberg beendete den Abschlusstag als Neunter. Zuvor belegte er am Mittwoch die Ränge 6 und 10.

In der ersten von insgesamt drei Sessions des Tages lag Aegerter noch vorn. Sein Rundenrekord von 1:47,106 min wurde am Abend aber noch einmal unterboten.

Aegerter weiter: «Mein Ziel ist es, immer ganz oben zu stehen. Im Moment sieht es so aus als wären Eric Granado und ich die Pacemaker, aber am Rennwochenende sieht es mit dem Druck wieder anders aus, aber meine Stärke ist das Rennen.»

Die Rennställe Pons Racing und Openbank Aspar nahmen übrigens nicht an der letzten Session teil. Grund dafür war der starke Wind.

Die Saison beginnt am 1./2. Mai ebenfalls im spanischen Jerez.

MotoE-Test Jerez, Session 5, 14. April:

1. Aegerter, 1:47,106 min

2. Granado, 1:47,288

3. Aldeguer, 1:47,760

4. Torres, 1:47,842

5. Pons, 1:47,987

6. Tulovic, 1:48,216

7. Cardelus, 1:48,221

8. Okubo, 1:48,242

9. Casadei, 1:48,383

10. Ferrari, 1:48,701

11. Herrera, 1:48,720

12. Perolari, 1:48,800

13. Mantovani, 1:49,235

14. Zannoni, 1:49,864

15. Iwema, 1:50,630

16. Pires, 1:51,798

MotoE-Test Jerez, Session 6, 14. April:

1. Granado, 1:47,721 min

2. Aldeguer, 1:48,126

3. Aegerter, 1:48,237

4. Pons, 1:48,532

5. Cardelus, 1:48,588

6. Hernandez, 1:48,662

7. Okubo, 1:48,728

8. Zaccone, 1:48,729

9. Torres, 1:48,812

10. Tulovic, 1:49,003

11. Ferrari, 1:49,127

12. Perolari, 1:49,342

13. Casadei, 1:49,410

14. Herrera, 1:49,777

15. Zannoni, 1:49,823

16. Mantovani, 1:50,256

17. Iwema, 1:51,396

18. Pires, 1:51,905

MotoE-Test Jerez, Session 7, 14. April:

1. Granado, 1:47,065 min

2. Aegerter, 1:47,523

3. Cardelus, 1:47,592

4. Zaccone, 1:47,667

5. Pons, 1:48,172

6. Hernandez, 1:48,233

7. Okubo, 1:48,498

8. Casadei, 1:48,638

9. Tulovic, 1:48,732

10. Ferrari, 1:48,895

11. Mantovani, 1:49,199

12. Zannoni, 1:49,477

13. Perolari, 1:49,713

14. Pires, 1:52,235