Jerez-Test, MotoE: Aegerter dominiert Rennsimulation 13.04.2021 - 18:48 Von Mario Furli

MotoE © Dynavolt Intact GP Dominique Aegerter war auch am zweiten Jerez-Testtag der Schnellste

Dominique Aegerter machte am zweiten MotoE-Testtag in Jerez da weiter, wo er Tags zuvor aufgehört hatte. Der Schweizer aus dem Dynavolt Intact GP Team gab bei der Rennsimulation den Ton an.