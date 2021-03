Domi Aegerter (1.): «Ich wäre bereit für das Rennen»

Weil bei Stromlieferant Enel auch im dritten Jahr des MotoE-Weltcups nicht alles rund läuft, musste in Jerez ein Training gestrichen werden, die Rennsimulation ebenfalls. Domi Aegerter fuhr klare Bestzeit.

Am dritten und letzten Tag des offiziellen MotoE-Tests in Jerez musste sich zwar Domi Aegerter aus dem Dynavolt Intact GP-Team in der Früh (10 bis 10.30 Uhr) in der ersten Session mit Platz 2 begnügen. Das zweite Donnerstag-Training 13 bis 13.30 Uhr) musste gestrichen werden, weil die Batterien an den Einheits-Maschinen von Energica Ego Corsa nicht ausreichend abgekühlt und noch nicht vollständig geladen waren.

Die Fahrer bekamen Donnerstagfrüh neue Michelin-Reifen. «Die waren sehr gut, wir sind schneller gefahren als im Vorjahr», erzählte Aegerter. «Wir sind etwas schneller Zeiten gefahren als letztes Jahr. Ich war in der Session 1 knapp Zweiter, also erster Verlierer.»

Domi Aegerter nahm dann um 16 Uhr Aufstellung für die Rennsimulation. Aber es kam auf dem Grid Probleme mit den neuen Geräten, die erstens die Batterien laden und zweitens die Reifenwärmer betreiben. So wurden bei einigen Fahrern wurden die Reifen nicht aufgeheizt, deshalb kann es zu einer Verspätung und zu einem normalen 30-Minuten-Training.

«Wir haben also in der Session 3 wieder etwas getestet und ich bin super Rundenzeiten gefahren», berichtete Aegerter, der den Cup 2029 als Gesamtdritter beendet hat – nach zwei Siegen. «Ich konnte das Training als Erster mit einem guten Vorsprung beenden.»

«Dieser erste Test ist sehr positiv verlaufen. Das Team hat super gearbeitet», fasste der Schweizer zusammen. «Ein Riesen-Dankeschön an das Team und Geero und Joan sowie an die Sponsoren.»

«Ich bin froh, dass wir in diesen Zeiten, wo an vielen Orten die Pandemie noch große Sorgen macht und Lockdown herrscht, wir hier in Jerez fahren durften und unserem Job und unserer Leidenschaft nachgehen durften. Jetzt freue ich mich auf den zweiten MotoE-Test hier in Jerez im April. mal schauen, wo wir uns noch verbessern können. Wir sind auf einem super Weg. Ich freue mich auf das erste Rennen am 2. Mai. ich wäre eigentlich heute schon bereit gewesen für das erste Rennen…»

Aegerter (31) reist jetzt morgen wieder nach Barcelona und bleibt dort zwei, drei Wochen, bis er Ende März in Estoril den ersten Supersport-Yamaha-Test mit ten Kate absolviert.

Zeiten Freitag MotoE-Test Jerez, 5. März, Session 3

1. Dominique Aegerter CH), 1:47,609 min

2. Eric Granado (BR), + 0,574 sec

3. Jordi Torres (E), + 0,654

4. Fermin Aldeguer (E), + 0,856

5. Xavier Cardelus (AND), + 0,879

6. Lukas Tulovic (D), + 0,944

7. Matteo Ferrari (I), + 1,710

8. Miquel Pons (E), + 1,717

9. Alessandro Zacchone (I), + 2,097

10. Yonny Hernandez (COL), + 2,243

11. Correntin Perolari (I), + 2,554

12. Hikari Okubo (J), + 2,893

13. Kevin Zannoni (I), + 3,050

14. Jasper Iwema (NL), + 4,091

15. Andre Pires (P), + 6,777

16. Maria Herrerra (E), + 12,501