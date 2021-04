Dominique Aegerter: «Das war ziemlich perfekt»

Nachdem Dominique Aegerter bereits am ersten MotoE-Testtag in Jerez das Tempo vorgegeben hatte, dominierte der Schweizer aus dem Dynavolt Intact GP Team die gestrige Rennsimulation.

Bereits beim MotoE-Testauftakt hatte Dominique Aegerter seinen Speed unter Beweis gestellt. Der 30-jährige Schweizer hatte in zwei der drei Test-Sessions in Jerez die Nase vorn und belegte auch in der kombinierten Zeitenliste den ersten Platz. So war es keine grosse Überraschung, dass er auch in der Rennsimulation am zweiten Testtag eine gute Figur machte.

«Domi» durfte von der Pole-Position starten und stellte in der dritten Rennrunde mit 1:47,259 min einen neuen MotoE-Streckenrekord auf. Nach acht Rennrunden hatte er seine Führung auf den Res des Feldes auf mehr als zehn Sekunden ausgebaut. Am Abend begnügte er sich in der zweiten und letzten 15-minütigen Session des Tages mit der zweitschnellsten Runde und reihte sich hinter Eric Granado ein.

Nach getaner Arbeit fasste «Domi» zusammen: «Die Rennsimulation verlief ziemlich perfekt, ich konnte von der Pole losfahren und einen Start-Ziel-Sieg mit einem neuen Rundenrekord feiern. Ich hatte ein super Tempo auf den acht Runden, aber die Batterie wurde ein bisschen knapp. Ich habe das Rennen aber mit zehn Sekunden Vorsprung gewonnen, was natürlich super ist.»

Am Abend habe er noch etwas ausprobiert, berichtete Aegerter weiter. «Aber zeitlich konnte ich mich nicht verbessern. Der Wind frischte auch auf», erklärte er, und fügte mit Blick auf den letzten Testtag am heutigen Montag an: «Wir werden in den drei Sessions, die wir noch haben, sicher noch einmal versuchen, unsere Zeit und Pace zu verbessern. Das Wetter sollte zwar nicht perfekt sein, sagt die Vorhersage, aber ich bin eigentlich schon bereit fürs erste Rennen. Das Team hat super gearbeitet und wir werden zum Abschluss des Tests noch einmal alles geben.»

Der zweite offizielle MotoE-Test 2021 geht am heutigen Mittwoch zu Ende, der Weltcup-Auftakt ist dann am ersten Maiwochenende ebenfalls in Jerez geplant.

MotoE-Rennsimulation, Jerez, 13. April:

1. Dominique Aegerter, 14:26,440 min

2. Fermin Aldeguer, + 10,419 sec

3. Miquel Pons, + 10,897

4. Lukas Tulovic, + 11,802

5. Xavier Cardelus, + 12,317

6. Alessandro Zaccone, + 13,755

7. Matteo Ferrari, + 14,692

8. Hikari Okubo, + 15,343

9. Yonny Hernandez, + 17,984

10. Jordi Torres, + 19,856

11. Eric Granado, + 20,357

12. Maria Herrera, + 22,620

13. Kevin Zannoni, + 26,463

14. Jasper Iwema, + 30,392

15. Andre Pires, + 35,868

Ausgefallen:

Mattia Casadei

Corentin Perolari

Andrea Mantovani

MotoE-Test Jerez, Session 2, 13. April:

1. Eric Granado, 1:47,681 min

2. Dominique Aegerter, + 0,248 sec

3. Lukas Tulovic, + 0,404

4. Xavier Cardelus, + 0,420

5. Jordi Torres, + 0,523

6. Alessandro Zaccone, + 0,620

7. Fermin Aldeguer, + 0,728

8. Yonny Hernandez, + 0,882

9. Miquel Pons, + 0,896

10. Mattia Casadei, + 0,940

11. Andrea Mantovani, + 1,081

12. Matteo Ferrari, + 1,103

13. Corentin Perolari, + 1,551

14. Hikari Okubo, + 1,598

15. Kevin Zannoni, + 1,840

16. Maria Herrera, + 1,898

17. Jasper Iwema, + 2,257

18. Andre Pires, + 3,606