Jerez: Granado überlegen auf Pole, Tulovic auf P2

Lukas Tulovic startet am Sonntag aus Reihe 1

Das erste MotoE-Qualifying der Saison konnte Eric Granado für sich entscheiden. Lukas Tulovic (Tech3 E-Racing) schoss mit seiner Energica Ego Corsa auf Startplatz 2 und verdrängte damit Dominique Aegerter aus Reihe 1.

Beim «Gran Premio Red Bull de España» in Jerez startet der «FIM Enel MotoE World Cup» in seine dritte Saison. Die freien Trainings dominierte Eric Granado aus dem One Energy Racing Team. Dominique Aegerter und Lukas Tulovic machten auf Position 2 und 3 ebenfalls eine gute Figur.

Die erste E-Pole 2021 wurde von Jasper Iwema eröffnet, der Niederländer legte mit einer Zeit von 1:50,330 min vor. Später löste ihn Maria Herrera (OpenBank Aspar Team) ab, die einzige Dame im Feld umrundete den Circuito de Jerez in 1:48,809 min und übernahm damit zwischenzeitlich die Führung. Am Ende landete die Spanierin auf Rang 9.

Für Aufsehen sorgte der erst 16-jährige Rookie Fermín Aldegur (OpenBank Aspar Team). Mit einer Rundenzeit von 1:48,293 min wird der Spanier sein erstes MotoE-Rennen am Sonntag aus der ersten Reihe von Startposition 3 angehen. Der Welt-Cup-Sieger des Vorjahres, Jordi Torres, war ebenfalls auf Pole-Kurs unterwegs, ein Wackler in Kurve 6 ließ den Spanier jedoch auf Startposition 6 zurückfallen.

Wie schon beim Spanien-GP 2020 zeigte Lukas Tulovic aus dem Tech3 E-Racing Team, dass ihm die Strecke in Jerez zu liegen scheint, mit einer Rundenzeit von 1:48,012 min sicherte er sich vorübergehend die Pole-Position, am Ende unterbot lediglich Eric Granado den Eberbacher um 0,234 sec.

«Am Freitag habe ich mich aufgrund einer Allergie ziemlich schlecht gefühlt, aber am Samstagmorgen ging es mir bereits viel besser und auch mein Gefühl für das Motorrad hatte sich verbessert», erklärte der 20-Jährige im Anschluss im Parc Fermé. Der Polizei-Schüler ergänzte: «Ich habe nicht erwartet, in der ersten Startreihe zu stehen, worüber ich sehr glücklich bin. Am Sonntag möchte ich versuchen, ein gutes Rennen zu zeigen.»

Für Tulovic bedeutete dies Startplatz 2 hinter dem Brasilianer Granado, der den Kurs in 1:47,778 min umrundete. Vorjahres-Sieger Dominique Aegerter büßte 0,595 sec auf die Bestzeit des 24-Jährigen ein und verpasste damit knapp die erste Startreihe. Der Schweizer des Dynavolt Intact GP Teams wird das Rennen am Sonntag von Position 4 angehen.

MotoE-Ergebnis, E-Pole, Jerez (1. Mai):

1. Granado, 1:47,778 min

2. Tulovic, + 0,234 sec

3. Aldegur, + 0,515

4. Aegerter, + 0,595

5. Zaccone, + 0,600

6. Torres, + 0,729

7. Casadei, + 0,836

8. Cardelus, + 1,028

9. Herrera, + 1,031

10. Pons, + 1,070