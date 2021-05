Dominique Aegerter (4.): «Macht mir das Leben schwer»

Beim Saisonauftakt des MotoE-Weltcups in Jerez verpasste der Vorjahres-Dritte Dominique Aegerter die erste Startreihe knapp. Der Schweizer startet am Sonntag von Position 4 und hofft im Rennen auf kühlere Bedingungen.

Nach dem dritten Gesamtrang in seiner ersten MotoE-Saison greift Dominique Aegerter in diesem Jahr nach der Weltcup-Krone. Den Grundstein hierfür kann der Schweizer beim Saisonauftakt am Sonntag in Jerez legen. Jedoch verlief das Qualifying am Samstag noch nicht zur Zufriedenheit des 30-Jährigen. «Ich bin enttäuscht, dass ich nicht mit vorne kämpfen konnte», seufzte der Rohrbacher über Platz 4.

Bei den beiden Vorsaisontests, welche ebenfalls auf der andalusischen Rennstrecke stattfanden, hielt sich Aegerter konstant unter den Top-3 und bewies damit einmal mehr seine Titelambitionen. Doch im Gegensatz zu den Test, wurde der Fahrer des Liqui Moly Intact GP Teams am Rennwochenende bislang mit schwierigeren Bedingungen konfrontiert: «Wir haben seit Freitag etwas wärmere Bedingungen als vor zwei Wochen beim Test. Diese machen uns insbesondere bei den Trainings am Nachmittag das Leben schwer. Es ist sehr kompliziert, in den wenigen uns zur Verfügungen stehenden Runden, eine Abstimmung für das Motorrad zu finden», beschrieb er das Problem.

In Hinblick auf das Rennen, welches am Sonntagmorgen bereits um 10.00 Uhr stattfinden wird, ist Aegerter aber guter Hoffnung: «Zum Rennen wird es kühler sein als im Zeittraining und ich denke, dort wird unser Setting besser funktionieren. Es ist ein Nachteil von Platz 4 zu starten, aber ich habe die Erfahrung aus letztem Jahr, die ich im Rennen nutzen werde, um das Rennen bestmöglich zu beenden.»

MotoE-Ergebnis, E-Pole, Jerez (1. Mai):

1. Granado, 1:47,778 min

2. Tulovic, + 0,234 sec

3. Aldegur, + 0,515

4. Aegerter, + 0,595

5. Zaccone, + 0,600

6. Torres, + 0,729

7. Casadei, + 0,836

8. Cardelus, + 1,028

9. Herrera, + 1,031

10. Pons, + 1,070