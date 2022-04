Jerez-Test, Tag 2: Bradley Smith Schnellster im Regen

Der zweite Testtag der MotoE am Dienstag in Jerez bot nicht viel Action, denn starker Regen sorgte dafür, dass nur wenige Fahrer den Tag mit ihren Energica-Bikes ausnutzen.

Am Montag begann auf dem Circuito de Jerez Àngel Nieto ein dreitägiger Test für die MotoE-Teams und Fahrer. Eric Granado (LCR E-Team) fuhr dabei die schnellste Rundenzeit und setzte sich an die Spitze. Der Brasilianer umrundete den Kurs in einer Zeit von 1:49,020 min und war damit zwei Zehntelsekunden schneller als Matteo Ferrari vom Felo Gresini MotoE-Team.

Am Dienstag machte das Wetter den 18 Piloten des MotoE-Weltcups in Jerez einen Strich durch die Rechnung. Insgesamt wagten sich über den Tag verteilt nur acht Fahrer auf die 4,423 km lange Piste in Andalusien. An der Spitze setzte sich der Engländer Bradley Smith (WithU GRT RNF MotoE Team) in Szene. Der ehemalige MotoGP-Pilot drehte insgesamt 17 Runden und fuhr in der zweiten von drei Sessions eine Zeit von 1:58,080 min.

Smith, der am kommenden Wochenende beim 24-Stunden-Rennen von Le Mans auf einer Yamaha antreten wird, hatte am Ende eine knappe Sekunde Vorsprung auf den Zweiten.

Pons Racing 40-Fahrer Mattia Casadei landete mit seiner Energica Ego Corsa auf dem zweiten Platz drei Zehntel vor Alex Escrig (Tech3 E-Racing). Marc Alcoba (Openbank Aspar Team) und der Japaner Hikari Okubo von Avant Ajo MotoE-Team komplettierten die Top-5.

Dominique Aegerter aus der Schweiz fuhr am Dienstag nicht auf die Strecke. Am Montag landete er noch mit einigen Umstellungsschwierigkeiten von der Supersport-Yamaha auf das MotoE-Bike auf Platz 12.

Jerez-Test, kombinierte Zeiten (Session 1 – 3), Dienstag (12.April):

1. Bradley Smith, 1:58,080 min

2. Mattia Casadei, 1:58,952

3. Alex Escrig, 1:59,219

4. Marc Alcoba, 1:59,972

5. Hikari Okubo, 2:00,506

6. Kevin Zannoni, 2:04,185

7. Maria Herrera, 2:07,232

8. Alessio Finello, 2:07,878

9. Jordi Torres, 2:08,818

Jerez-Test, Q2-Simulation, Montag (11. April):

1. Eric Granado, 1:49,020 min

2. Matteo Ferrari, 1:49,290

3. Hikari Okubo, 1:49,296

4. Miquel Pons, 1:49,318

5. Hector Garzo, 1:49,383

6. Xavier Cardelus, 1:49,541

7. Jordi Torres, 1:49,564

8. Marc Alcoba, 1:49,584

9. Xavi Fores, 1:50,007

10. Bradley Smith, 1:50,482