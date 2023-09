Misano: Am Samstag fällt erste WM-Entscheidung 2023

In der MotoGP-WM stehen bis zum Valencia-GP Ende November noch intensive Wochen an, die MotoE-Piloten bestreiten dagegen an diesem Wochenende in Misano ihr Saisonfinale. Die Ausgangslage für Krummi und Co.

Jordi Torres (Openbank Aspar Team) begrub seine WM-Führung vor einer Woche ausgerechnet bei seinem Heim-GP auf dem «Circuit de Barcelona-Catalunya» im Kiesbett, somit geht der vierfache Saisonsieger Mattia Casadei (HP Pons Los40) in Misano mit 21 Punkten Vorsprung als Favorit in das Finale der Elektro-Serie, in der 2023 erstmals ein WM-Titel vergeben wird – noch dazu erstmals auf den neuen Einheits-Bikes von Ducati, der V21L. Ebenfalls noch in Schlagdistanz ist Matteo Ferrari (Felo Gresini MotoE) mit 22 Zählern Rückstand.

Casadei und Ferrari genießen beim San Marino-GP Heimvorteil. Die Lokalmatadore waren in Misano, seit 2019 fixer Bestandteil des MotoE-Kalenders, auch beide schon siegreich. Ferrari gewann sogar sechs von bisher neun MotoE-Rennen auf dem nach Marco Simoncelli benannten Kurs unweit der Adriaküste. Casadei triumphierte im Vorjahr einmal, einen Misano-Sieg vorzuweisen hat aber auch schon Torres (2021 auf dem Weg zum Weltcup-Gesamtsieg).

Bei zwei noch ausstehenden Rennläufen (und damit maximal 50 noch zu vergebenen Punkten) hat rechnerisch auch Hector Garzo noch Chancen auf den Titelgewinn 2023. Für seinen Dynavolt-Intact-Teamkollegen Randy Krummenacher geht es in seiner Wahlheimat Italien vorrangig darum, den Top-5-Platz in der Gesamtwertung abzusichern. Bei 43 Punkten Rückstand auf den aktuell WM-Dritten Ferrari sind die Chancen auf eine Medaille für den Schweizer in seiner Debütsaison in der MotoE-WM zumindest mathematisch aber auch noch intakt.

Zu sehen gibt es das WM-Finale am Samstag (Rennen 1 um 12.15 Uhr und Rennen 2 um 16.10 Uhr) im FreeTV live auf SRF zwei. ServusTV On bietet online wie gewohnt den internationalen Livestream. Das MotoE-Qualifying am Freitag (Beginn um 17 Uhr) ist dagegen auf dem offiziellen MotoE-YouTube-Kanal kostenlos zu sehen.

Übrigens: Weil Luca Salvadori wegen anhaltender Rückenbeschwerden für nicht renntauglich erklärt wurde, gibt bei seinem Heimspiel in Misano kurzfristig VR46-Schüler Andrea Migno ein MotoE-Gastspiel im Prettl Pramac MotoE Team.

MotoE-WM-Stand nach 14 von 16 Rennen:

1. Casadei, 219 Punkte

2. Torres 198

3. Ferrari 197

4. Garzo 175

5. Krummenacher 154

6. Granado 137

7. Mantovani 127

8. Spinelli 109

9. Zannoni 109

10. Manfredi 104

11. M. Pons 90

12. Zaccone 89

13. Okubo 68

14. Rabat 49

15. Perez 45

16. Finello 30

17. Salvadori 22

18. Gutierrez 15