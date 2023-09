Schlüssel für Valentino Rossi – MotoE-Deal für Migno

Im Rahmen einer großen, stimmungsvollen Veranstaltung im Zentrum von Tavullia waren am Donnerstagabend Valentino Rossi und seine VR46-Academy-Schützlinge auf der Bühne einen gefeierten Auftritt.

Schon vor dem Misano GP-Wochenende hatten die Fans von Allzeit-Ikone Valentino Rossi (44) Grund zum Jubeln. Dem neunfachen Weltmeister wurde im Rahmen eines großen Festes am Donnerstagabend auf dem Hauptplatz in Tavullia der Schlüssel von Tavullia aus Titan in Form eines Ehrenzeichens übergeben.

Initiatorin dieser Auszeichnung war die Bürgermeisterin von Tavullia, Francesco Paolucci. Die Veranstaltung fand unter dem Motto «Tavullia Vale» statt. Die Feier wurde live auf dem TV-Sender SKY MotoGP übertragen, begann ab 17 Uhr mit Live-Musik von einem DJ. Das offizielle Programm der Übergabe fand ab 19 Uhr statt. Unter den Ehrengästen befand sich auch der portugiesische FIM-Präsident Jorge Viegas

Auf der Bühne wurden unter anderem auch Rossis erstes und letztes WM-Bike präsentiert sowie zahlreiche Helme im Spezial-Design. Neben dem 115-fachen GpSieger waren auch die meisten seiner VR46-Riders-Academy-Schützlinge aus der GP-Szene mit auf der Bühne.

MotoGP-Weltmeister und WM-Leader Pecco Bagnaia sprach über erleichtert über seinen medizinischen Test, den er wenige Stunden davor an der Strecke in Santamonica bei Catallica positiv absolviert hatte. Ebenso dabei waren Rossis Bruder Luca Marini, der den VR46-Vertrag in der MotoGP verlängert hat, sowie Celestino Vietti, Marco Bezzecchi und Franco Morbidelli.

Spannend: Rossi-Kumpel und Moto3-Routinier Andrea Migno verkündete im Zuge der Bühnenshow, die von Guido Meda und Mauro Sanchini moderiert wurde, einen neuen Deal. «Mich hat Gino Borsoi von Pramac vor ein paar Minuten angerufen und gefragt, ob ich am Wochenende in der MotoE antreten möchte», verriet Migno unter tosendem Applaus der Zuschauer. Wie von den Organisatoren erwartet, waren etwa 7000 Fans in das Ortszentrum von Tavullia gekommen.