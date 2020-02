Moto2

Jorge Martin (KTM/3.): «Radikale Setup-Änderung»

Die Red Bull KTM Ajo-Pilot Jorge Martin (E) und Tetsuta Nagashima (J) steigerten sich beim Moto2-IRTA-Test am Donnertag noch einmal deutlich und reihten sich auf den Plätzen 3 sowie 7 der Tageswertung ein.

Red Bull KTM Ajo-Pilot Jorge Martin plagten am ersten Tag des Moto2-IRTA-Tests auf dem «Circuito de Jerez Angel Nieto» noch die Nachwirkungen einer Fußverletzung, die er sich beim Privattest in Jerez zuzog und er landete nur auf der 20. Position.

Am Donnertag verbesserte sich der Moto3-Weltmeister des Jahres 2018 deutlich und er belegte mit einer persönlich schnellsten Runde von 1:40,907 Minuten den dritten Platz der Tageswertung.

«Das war ein sehr positiver Tag», meinte der 22-jährige Spanier. «Am Mittwoch hatten wir ein kleines Problem mit der Front, am Donnerstag änderten wir das Setup radikal und fanden so eine Abstimmung, die mir sehr gut gefällt. Anschließend konnte ich meine Rundenzeiten deutlich verbessern. Mit den harten Vorderreifen kam ich auch sehr gut zurecht, damit hatte ich im vergangenen Jahr zu kämpfen. Ich denke, wir haben in der Vorsaison einen guten Job gemacht.»

Martins Teamkollege Tetsuta Nagashima, dem am ersten Testtag die sechsschnellsten Rundenzeit gelang, steigerte sich am Donnerstag ebenfalls noch einmal um drei Zehntelsekunden und der 27-jährige Japaner reihte sich mit einer Zeit von 1:41,189 Minuten auf dem siebten Platz der Donnerstags-Zeitenliste ein.

«Am zweiten Testtag haben wir noch einmal ein paar Dinge ausprobiert, die sich positiv auf das Fahrverhalten der KTM auswirkte und so konnten wir uns weiter verbessern», berichtete Nagashima. «Grundsätzlich läuft es bei diesem Test besser als zuvor und wir haben wichtige Daten gesammelt, die uns beim Saisonauftakt in Katar helfen werden. Wir haben noch einen Testtag vor und und wir werden das Beste daraus machen.»

IRTA-Test Jerez, Moto2, kombinierte Zeiten nach dem 20.2:

1. Bezzecchi, Kalex, 1:40,448 min

2. Canet, Speed-up, 1:40,710 min, + 0,262 sec

3. Gardner, Kalex, 1:40,848, + 0,400

4. Martin, Kalex, 1:40,907, + 0,459

5. Lüthi, Kalex, 1:40,910, + 0,462

6. Navarro, Speed-up, 1:40,981, + 0,533

7. Vierge, Kalex, 1:41,114, + 0,666

8. Bastianini, Kalex, 1:41,117, + 0,669

9. Nagashima, Kalex, 1:41,189, + 0,741

10. Baldassarri, Kalex, 1:41,207, + 0,759

11. Marini, Kalex, 1:41,232, + 0,784

12. Roberts, Kalex, 1:41,301, + 0,853

13. Pons, Kalex, 1:41,306, + 0,858

14. Bulega, Kalex, 1:41,422, + 0,974

15. Corsi, MV Agusta, 1:41,476, + 1,028

Ferner:

17. Schrötter, Kalex, 1:41,543, + 1,095

27. Raffin, NTS, 1:42,674, + 2,226

IRTA-Test Jerez, Moto3, kombinierte Zeiten nach dem 20.2:

1. Rodrigo, Honda, 1:45,170 min

2. McPhee, Honda, 1:45,175 min, + 0,005 sec

3. Ogura, Honda, 1:45,362, + 0,192

4. Garcia, Honda, 1:45,485, + 0,315

5. Suzuki, Honda, 1:45,486, + 0,316

6. Masia, Honda, 1:45,551, + 0,381

7. Raul Fernandez, KTM, 1:45,656, + 0,486

8. Vietti, KTM, 1:45,680, + 0,510

9. Binder, KTM, 1:45,709, + 0,539

10. Salac, Honda, 1:45,766, + 0,596

11. Antonelli, Honda, 1:45,772, + 0,602

12. Öncü, KTM, 1:45,944, + 0,774

13. Arenas, KTM, 1:45,969, + 0,799

14. Sasaki, KTM, 1:45,981, + 0,811

15. Migno, KTM, 1:46,059, + 0,889

16. Alcoba, Honda, 1:46,070, + 0,900

17. Arbolino, Honda, 1:46,148, + 0,978

18. Foggia, Honda, 1:46,167, + 0,997

19. Fenati, Husqvarna, 1:46,244, + 1,074

20. Toba, KTM, 1:46,253, + 1,083

Ferner:

28. Dupasquier, KTM, 1:46,990, + 1,820

30. Kofler, KTM, 1:47,142, + 1,972

31. Geiger, KTM, 1:48,783, + 3,613