Moto2

Aron Canet (Speed Up): «Darauf können wir stolz sein»

Am ersten Tag des Moto2-IRTA-Tests auf dem «Circuito de Jerez Angel Nieto» war Aron Canet als Fünfter der schnellste Speed Up-Pilot. Sein Aspar-Teamkollege Hafizh Syahrin musste sich mit Platz 24 zufriedengeben.

Moto2-Rookie Aaron Canet (Aspar Team Angel Nieto) hat sich bereits sehr gut in die für ihn neue Kategorie eingelebt. Unter den 28 Piloten, die am Mittwoch auf die Stecke gingen, landete der 20-jährige Spanier hinter dem Kalex-Quartett Gardner, Bastianini, Lüthi und Pons auf dem starken fünften Rang. Damit war der Moto3-Vizeweltmeister des vergangenen Jahres logischerweise auch der schnellste Speed Up-Pilot.

«Ich bin sehr glücklich, wie das am ersten Testtag gelaufen ist», freute sich Canet. «Nachdem ich die Speed Up in der vergangenen Woche zum ersten Mal testen konnte, habe ich inzwischen meinen Fahrstil und das Setup des Bikes wesentlich verbessert. Ich muss mich trotzdem noch etwas besser an die neue Kategorie anpassen, aber auf dieses Ergebnis können wir stolz sein.»

Canets Teamkollege Hafizh Syahrin kehrt nach zwei MotoGP-Jahren in die Moto2-WM zurück und muss sich in Andalusien zunächst noch besser an seine Speed Up sowie den Triumph-Motor gewöhnen. Nachdem der 25-jährige Malaysier während der drei Turns am Mittwoch insgesamt 62 Runden zurücklegte, stand für ihn Rang 24 zu Buche.

«Im Vergleich zum ersten Test konnten wir uns diesmal deutlich steigern», bestätigte auch Syahrin. «Ich bin bei den Rundenzeiten noch weit von den Spitzenpiloten entfernt, wir haben noch sehr viel Spielraum für Verbesserungen, aber ich bin trotzdem zufrieden. Ich will mich weiter steigern und mich jetzt konzentriert auf die neue Saison vorbereiten.»

Moto2-IRTA-Test in Jerez - Die Top15 vom Mittwoch

1. Gardner, Kalex, 1:40,848 min

2. Bastianini, Kalex, 1:41,117 min, + 0,269 sec

3. Lüthi, Kalex, 1:41,346, + 0,498

4. Pons, Kalex, 1:41,435, + 0,587

5. Canet, Speed-up, 1:41,439, + 0,591

6. Nagashima, Kalex, 1:41,445, + 0,597

7. Corsi, MV Agusta, 1:41,476, + 0,628

8. Navarro, Speed-up, 1:41,585, + 0,737

9. Vierge, Kalex, 1:41,681, + 0,833

10. Di Giannantonio, Speed-up, 1:41,733, + 0,885

11. Augusto Fernandez, Kalex, 1:41,763, + 0,915

12. Marini, Kalex, 1:41,879, + 1,031

13. Schrötter, Kalex, 1:41,880, + 1,032

14. Bezzecchi, Kalex, 1:41,910, + 1,062

15. Garzo, Kalex, 1:42,063, + 1,215

