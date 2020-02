Moto2

Jerez-Test, Tag 2: Bezzecchi vorne, Lüthi auf P4

Fünf Moto2-Piloten blieben in Jerez am zweiten IRTA-Testtag unter 1:41 min. Marco Bezzecchi (Kalex) fuhr Tagesbestzeit, Tom Lüthi landete auf Platz 4. Der schnellste Moto3-Pilot war am Donnerstag Gabriel Rodrigo (Honda).

Den zweiten IRTA-Testtag in Jerez beendete Sky-VR46-Neuzugang Marco Bezzecchi (Kalex) auf Platz 1. In 1:40,448 min war der 21-jährige Italiener noch einmal vier Zehntel schneller als die Mittwochsbestzeit von Remy Gardner. Auf Platz 2 landete am Donnerstag Moto2-Neuling Aron Canet (Speed-up), gefolgt von Ajo-Fahrer Jorge Martin und Intact-GP-Fahrer Tom Lüthi.

Marcel Schrötter war in der kombinierten Zeitenliste des zweiten Tages auf Platz 16 zu finden, Jesko Raffin nur auf Rang 27. Der Schweizer stieg am Donnerstag gleich zweimal unfreiwillig von seiner NTS ab, das erste Mal auch bei hohem Tempo. Er verletzte sich an der linken Hand. Jake Dixon (Petronas Sprinta) stürzte im zweiten Training und schliff sich dabei an der rechten Hand den Ringfinger an. Er reiste dann sofort ab.

Moto3: Antonelli und Masia angeschlagen

In der kleinsten Klasse der Motorrad-WM sicherte sich am Donnerstag Gresini-Honda-Pilot Gabriel Rodrigo die Tagesbestzeit, hauchdünn vor John McPhee (Petronas Sprinta). Bester KTM-Pilot war Raul Fernandez (Red Bull KTM Ajo) als Siebter, der erste Husqvarna-Pilot ist mit Romano Fenati auf Rang 18 zu finden.

Das beunruhigte Fenati aber nicht weiter: «Sicher müssen wir noch viele Aspekte verbessern, aber wir sind auf dem richtigen Weg. Das Wichtige ist, dass wir uns in der Mannschaft gut verstehen, wir schaffen es, im Einklang zu arbeiten», lobte der elffache GP-Sieger das Max Racing Team, das von Peter Öttl und Max Biaggi geleitet wird. «Meiner Meinung ist es auch richtig, einige Wege einzuschlagen, die falsch sein können, aber trotzdem sammelt man dadurch Daten, was uns das richtige Feedback gibt, um die Performance des Motorrads zu verstehen.»

Für Niccolò Antonelli (SIC58 Squadra Corse) war der zweite Testtag nach einem Sturz hingegen frühzeitig beendet, den linken Arm trug er danach in einer Schlinge. Wird er am Freitag fahren? «Wir werden sehen», meinte er grimmig.

Jaume Masia (Leopard Racing) flog in der zweiten Session in Kurve 8 bei fast 180 km/h ab und wurde ins Spital gebracht, weil der Verdacht auf eine Gehirnerschütterung bestand. Von einem Teammitglied war zu hören: «Jaume hat sich mehrmals im Kiesbett überschlagen, deshalb wollten wir ihn zur Sicherheit untersuchen lassen, denn sollte er wirklich eine Gehirnerschütterung haben, ist bei diesem Tempo nicht zu spaßen.»

Die WM-Neulinge Jason Dupasquier, Maximilian Kofler und Dirk Geiger blieben in der Zeitenliste zwar auf den Rängen 28, 30 und 31, ihre persönlichen Bestzeiten konnten sie im Vergleich zum Mittwoch aber jeweils deutlich steigern.

IRTA-Test Jerez, Moto2, 20. Februar:

1. Bezzecchi, Kalex, 1:40,448 min

2. Canet, Speed-up, 1:40,710 min, + 0,262 sec

3. Martin, Kalex, 1:40,907, + 0,459

4. Lüthi, Kalex, 1:40,910, + 0,462

5. Navarro, Speed-up, 1:40,981, + 0,533

6. Vierge, Kalex, 1:41,114, + 0,666

7. Nagashima, Kalex, 1:41,189, + 0,741

8. Baldassarri, Kalex, 1:41,207, + 0,759

9. Marini, Kalex, 1:41,232, + 0,784

10. Roberts, Kalex, 1:41,301, + 0,853

11. Pons, Kalex, 1:41,306, + 0,858

12. Bastianini, Kalex, 1:41,317, + 0,869

13. Gardner, Kalex, 1:41,413, + 0,965

14. Bulega, Kalex, 1:41,422, + 0,974

15. Di Giannantonio, 1:41,540, + 1,092

16. Schrötter, Kalex, 1:41,543, + 1,095



Ferner:

27. Raffin, NTS, 1:42,674, + 2,226

IRTA-Test Jerez, Moto2, kombinierte Zeitenliste nach dem 20. Februar:

1. Bezzecchi, Kalex, 1:40,448 min

2. Canet, Speed-up, 1:40,710 min, + 0,262 sec

3. Gardner, Kalex, 1:40,848, + 0,400

4. Martin, Kalex, 1:40,907, + 0,459

5. Lüthi, Kalex, 1:40,910, + 0,462

6. Navarro, Speed-up, 1:40,981, + 0,533

7. Vierge, Kalex, 1:41,114, + 0,666

8. Bastianini, Kalex, 1:41,117, + 0,669

9. Nagashima, Kalex, 1:41,189, + 0,741

10. Baldassarri, Kalex, 1:41,207, + 0,759

11. Marini, Kalex, 1:41,232, + 0,784

12. Roberts, Kalex, 1:41,301, + 0,853

13. Pons, Kalex, 1:41,306, + 0,858

14. Bulega, Kalex, 1:41,422, + 0,974

15. Corsi, MV Agusta, 1:41,476, + 1,028



Ferner:

17. Schrötter, Kalex, 1:41,543, + 1,095

27. Raffin, NTS, 1:42,674, + 2,226

IRTA-Test Jerez, Moto3, 20. Februar:

1. Rodrigo, Honda, 1:45,170 min

2. McPhee, Honda, 1:45,175 min, + 0,005 sec

3. Ogura, Honda, 1:45,362, + 0,192

4. Suzuki, Honda, 1:45,486, + 0,316

5. Masia, Honda, 1:45,551, + 0,381

6. Garcia, Honda, 1:45,575, + 0,405

7. Raul Fernandez, KTM, 1:45,656, + 0,486

8. Vietti, KTM, 1:45,680, + 0,510

9. Binder, KTM, 1:45,709, + 0,539

10. Salac, Honda, 1:45,766, + 0,596

11. Öncü, KTM, 1:45,944, + 0,774

12. Arenas, KTM, 1:45,969, + 0,799

13. Sasaki, KTM, 1:45,981, + 0,811

14. Migno, KTM, 1:46,059, + 0,889

15. Alcoba, Honda, 1:46,070, + 0,900

16. Arbolino, Honda, 1:46,148, + 0,978

17. Foggia, Honda, 1:46,167, + 0,997

18. Fenati, Husqvarna, 1:46,244, + 1,074

19. Toba, KTM, 1:46,253, + 1,083

20. Lopez, Husqvarna, 1:46,260, + 1,090



Ferner:

28. Dupasquier, KTM, 1:46,990, + 1,820

30. Kofler, KTM, 1:47,142, + 1,972

31. Geiger, KTM, 1:48,783, + 3,613

IRTA-Test Jerez, Moto3, kombinierte Zeitenliste nach dem 20. Februar:

1. Rodrigo, Honda, 1:45,170 min

2. McPhee, Honda, 1:45,175 min, + 0,005 sec

3. Ogura, Honda, 1:45,362, + 0,192

4. Garcia, Honda, 1:45,485, + 0,315

5. Suzuki, Honda, 1:45,486, + 0,316

6. Masia, Honda, 1:45,551, + 0,381

7. Raul Fernandez, KTM, 1:45,656, + 0,486

8. Vietti, KTM, 1:45,680, + 0,510

9. Binder, KTM, 1:45,709, + 0,539

10. Salac, Honda, 1:45,766, + 0,596

11. Antonelli, Honda, 1:45,772, + 0,602

12. Öncü, KTM, 1:45,944, + 0,774

13. Arenas, KTM, 1:45,969, + 0,799

14. Sasaki, KTM, 1:45,981, + 0,811

15. Migno, KTM, 1:46,059, + 0,889

16. Alcoba, Honda, 1:46,070, + 0,900

17. Arbolino, Honda, 1:46,148, + 0,978

18. Foggia, Honda, 1:46,167, + 0,997

19. Fenati, Husqvarna, 1:46,244, + 1,074

20. Toba, KTM, 1:46,253, + 1,083



Ferner:

28. Dupasquier, KTM, 1:46,990, + 1,820

30. Kofler, KTM, 1:47,142, + 1,972

31. Geiger, KTM, 1:48,783, + 3,613