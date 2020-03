Moto2

Katar-GP: ServusTV mit Studiogast Mike Leitner

ServusTV überträgt am Samstag und am Sonntag live aus Katar den Auftakt zur Moto2 und Moto3-WM ab 15 und 14 Uhr.

Die Coronavirus-Epidemie hat zur Streichung der MotoGP-Klasse in Doha geführt. Der Auftakt der Motorrad-Weltmeisterschaft geht also erstmals seit Argentinien 1981 ohne Königsklasse in Szene, in Katar treten lediglich die Klassen Moto2 und Moto3 an. ServusTV überträgt am Samstag ab 15 Uhr und am Sonntag ab 14 Uhr live.

Der Coronavirus führte dazu, dass die Italiener nicht mehr unbehelligt nach Doha reisen dürfen, sie würden sofort für zwei Wochen in Quarantäne gesteckt werden. Da sechs der elf MotoGP- Teams in Italien stationiert sind und viele italienische Teammitglieder haben, musste das MotoGP-Rennen bereits am Sonntag aus dem Programm gekippt werden. Der für 22. März geplante zweite WM-Stopp in Thailand wurde auf 4. Okober verschoben, der MotoGP-Auftakt am 5. April beim Grand Prix of the Americas in Austin/Texas steht auch auf wackligen Beinen.

Moto2 und Moto3 bereits vor Ort

Für den ServusTV-Experten Stefan Bradl ist die Absage nachvollziehbar: «Wenn alle aus Italien anreisenden Leute 14 Tage in Quarantäne gesteckt werden, kann ich verstehen, dass die Dorna sagt, es macht keinen Sinn, in Katar ein MotoGP-Rennen zu veranstalten.»

Da die Crews der Moto2 und Moto3 wegen der Tests von 28.2. bis 1.3. bereits in Katar vor Ort waren, finden die Rennen dieser beiden Klassen plangemäß statt und sind live bei ServusTV zu sehen.

Mike Leitner bei ServusTV zu Gast

Rund um die Rennaction liefert ServusTV alle News zum abgesagten MotoGP-Auftakt und zu den Auswirkungen auf das weitere WM-Programm. Zudem ist KTM-Teammanager Mike Leitner zu Gast im Studio, der vom Test in Katar zurückgekehrt ist und von seinen Eindrücken berichtet.

In der Moto2 und Moto3 werden alle Neuerungen, Favoriten und Rookies vorgestellt. Kommentiert wird der Saisonstart der zwei Klassen von Christian Brugger und Alex Hofmann.

Die gesamte ServusTV-Mannschaft mit der OnAir-Crew hat die reise nach Katar abgesagt. Kommentiert wird aus dem Studio in Salzburg, es werden auch keine Boxengasse-Reporter vor Ort sein.

Katar-GP am 7. und 8. März bei ServusTV:

Samstag (7. März):

15:00 Uhr: Beginn der Live-Übertragung

15:05 Uhr: Qualifying Moto3 LIVE

16:00 Uhr: Qualifying Moto2 LIVE



Sonntag (8. März):

14:00 Uhr: Beginn der Live-Übertragung

14:20 Uhr: Rennen Moto3 LIVE

16:00 Uhr: Rennen Moto2 LIVE