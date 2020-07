Moto2, FP2: Luca Marini bleibt vorne, Schrötter auf 7

Luca Marini am Freitag in Jerez

Die kombinierte Moto2-Zeitenliste entspricht nach zwei freien Trainings-Sessions in Jerez dem FP1-Ergebnis. Das Intact-GP-Duo Marcel Schrötter und Tom Lüthi landeten am Nachmittag auf den Rängen 7 und 1.

Nach zehn Minuten lag im FP2 der Moto2-Klasse wieder Luca Marini (Sky Racing Team VR46) vorne: In 1:42,228 min blieb er bei deutlich höheren Temperaturen in Jerez aber erwartungsgemäß über seiner Vormittagsbestzeit (1:41,410 min). Der Bruder von Valentino Rossi hielt sich bis zum Ende der Session an der Spitze, in den finalen Minuten gesellte sich dann noch sein Teamkollege Marco Bezzecchi auf Platz 2 dazu.

Intact-GP-Fahrer Marcel Schrötter (Kalex) schob sich in 1:42,535 min zwischenzeitlich auf den dritten Platz nach vorne, am Ende der zweiten Trainingssession landete er auf Rang 7. Sein Teamkollege Tom Lüthi schloss den Freitag mit einem elften Platz ab, Jesko Raffin auf der NTS musste sich mit Platz 29 zufrieden geben.

Die kombinierte Zeitenliste entsprach am Ende des Tages allerdings den Zeiten aus dem FP1: Luca Marini vor Jorge Navarro, Marco Bezzecchi, WM-Leader Tetsuta Nagashima und Marcel Schrötter.

Jerez, Moto2, FP2:

1. Marini, 1:42,228 min

2. Bezzecchi, + 0,128 sec

3. Nagashima, + 0,207

4. Canet, + 0,220

5. Lowes, + 0,226

6. Navarro, + 0,304

7. Schrötter, + 0,307

8. Bastianini, + 0,354

9. Baldassarri, + 0,442

10. Syahrin, + 0,493

11. Lüthi, + 0,520

Ferner:

29. Raffin, + 2,248

Jerez, Moto2, kombinierte Zeitenliste nach FP2:

1. Marini, Kalex, 1:41,410 min

2. Navarro, Speed-up, + 0,048 sec

3. Bezzecchi, Kalex, + 0,315

4. Nagashima, Kalex, + 0,326

5. Schrötter, Kalex, + 0,342

6. Sam Lowes, Kalex, + 0,371

7. Jorge Marin, Kalex, + 1:41,785

8. Di Giannantonio, Speed-up, + 0,450

9. Joe Roberts, Kalex, + 0,472

10. Syahrin, Speed-up, + 0,478

11. Lüthi, Kalex, + 0,486

12. Baldassarri, Kalex, + 0,555

13. Bastianini, Kalex, + 0,577

14. Chantra, Kalex, + 0,647

15. Bulega, Kalex, + 0,738

16. Canet, Speed-up, + 0,780

Ferner:

29. Raffin, NTS, + 2,444

Jerez, Moto3, kombinierte Zeitenliste nach FP2:

1. Gabriel Rodrigo, Honda, 1:45,663 min

2. Raul Fernandez, KTM, + 0,430 sec

3. John McPhee, Honda, + 0,439

4. Andrea Migno, KTM, + 0,502

5. Jeremy Alcoba, Honda, + 0,526

6. Celestino Vietti, KTM, + 0,631

7. Kaito Toba, KTM, + 0,636

8. Albert Arenas, KTM, + 0,796

9. Jaume Masia, Honda, + 0,860

10. Tony Arbolino, Honda + 0,886

Ferner:

29. Maximilian Kofler, KTM, 1:48,587 min, + 2,924 sec

31. Jason Dupasquier, KTM, 1:48,645, + 2,982