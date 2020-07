Jerez: Bestzeit für Rossi-Bruder Marini – Sturz Lüthi

Im ersten Moto2-Training beim GP von Spanien dominierte Rossi-Bruder Luca Marini. Marcel Schrötter sicherte sich Platz 5, Tom Lüthi stürzte.

Der 33-jährige Schweizer Tom Lüthi stürzte vier Minuten vor dem Ende beim Rausfahre aus Turn 1, der Kalex-Pilot aus dem Liqui-Moly-Intact Team hielt sich zu diesem Zeitpunkt an zehnter Position. Rossi-Bruder Luca Marini aus dem SkyVR46-Team sicherte sich im FP1 in Jerez die Bestzeit.

Luca Marini hat inzwischen 74 GP-Rennen bestritten und drei gewonnen, zwei davon in der letzten Saison in Thailand und Japan. «Aber im Vorjahr litt ich bei den ersten fünf, sechs Rennen an den Nachwirkungen der Schulter-Operation vom Winter davor», schilkerte der Kalex-Pilot. «Und nachher kam beim Jerez-GP außerdem der neue Dunlop-Hintereifen, mit dem ich lange nicht richtig zurechtkam. Ich habe damit lange nicht die perfekte Balance und das gewünschte Gefühl gefunden. Denn er hatte mehr Grip als der bisherige und pushte dadurch den Vorderreifen.»

Aber Marini, der 2015 beim Misano-GP in der Moto2-WM debütiert hat, traut sich 2020 den Titelgewinn zu. «Ich bin bereit zu gewinnen», lautet die Botschaft des schnellen Italieners.

An der Beständigkeit mangelt es bei Luca Marini nicht: Er hat auf dem Weg zum sechsten WM-Gesantrang 2019 immerhin bei 17 von 19 Rennen gepunktet.

FP1 Jerez, Moto2

1. Marini, 1:41,410

2. Navarro, Speed-up, + 0,048

3. Bezzecchi, Kalex, + 0,315

4. Nagashima, Kalex, + 0,326

5. Schrötter, Kalex, + 0,342

6. Sam Lowes, Kalex, + 0,371

7. Jorge Marin, Kalex, + 1:41,785

8. Di Giannantonio, Speed-up, + 0,450

9. Joe Roberts, Kalex, + 0,472

10. Syahrin, Speed-up, + 0,478

11. Lüthi, Kalex, + 0,486

12. Baldassarri, Kalex, + 0,555

13. Bastianini, Kalex, + 0,577

14. Chantra, Kalex, + 0,647

15. Bulega, Kalex, + 0,738

16. Canet, Speed-up, + 0,780

FP1 Jerez, Moto3

1. Rodrigo, Honda, 1:45,663

2. Fernandez, KTM, + 0,430

3. McPhee, Honda, + 0,439

4. Migno, KTM, + 0,502

5. Alcoba, Honda, + 0,526

6. Vietti, KTM, + 0,631

7. Toba, KTM, 0,636

8. Arenas, KTM, + 0,796

9. Masia, Honda, + 0,860

10. Arbolino, Honda, + 0,886

11. Fenati, Husqvarna, + 0,889

12. Garcia, Honda, 0,994

13. Ogura, Honda, + 1,043

14. Yamanaka, Honda, + 1,050

15. Antonelli, Honda, + 1,134

ferner:

27. Kofler, KTM, + 2,342

29. Barry Baltus, KTM, + 2,924

30. Jason Dupasquier, KTM, + 2,982