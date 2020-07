Moto2-Test in Jerez: Jorge Martin vor Tom Lüthi

Mit seiner Vormittagsbestzeit hielt sich Tom Lüthi beim Jerez-Test auf Platz 2 der kombinierten Zeitenliste. Seinem Intact-GP-Teamkollegen Marcel Schrötter gelang eine Steigerung. Bestzeit fuhr Jorge Martin (Kalex).

In 1:42,346 war Jorge Martin auf der Kalex des Red Bull KTM Ajo Teams am Nachmittag genau 0,076 Sekunden schneller als der Schweizer Tom Lüthi bei seiner Bestzeit in der ersten Session. Gesamtrang 3 ging an Marco Bezzecchi, der sich noch vor seinen Sky-VR46-Teamkollegen Luca Marini schob.



Mit Platz 4 am Nachmittag schaffte auch Marcel Schrötter als Siebter noch den Sprung in die Top-10 der kombinierten Zeitenliste: Dem 27-jährige Deutschen fehlten 0,316 Sekunden auf die Tagesbestzeit. NTS-Pilot Jesko Raffin musste sich in der zweiten Moto2-Session des Tages dagegen mit dem 29. Platz abfinden.

Jerez-Test, 15. Juli, Moto2-Session 2:

1. Martin, KTM, 1:42,346 min

2. Bezzecchi, Kalex, 1:42,462

3. Marini, Kalex, 1:42,485

4. Schrötter, Kalex, 1:42,662

5. Navarro, Speed-up, 1:42,682

6. Bastianini, Kalex, 1:42,690

7. Lowes, Kalex, 1:42,812

8. Gardner, Kalex, 1:42,866

9. Di Giannantonio, Speed-up, 1:42,895

10. Nagashima, Kalex, 1:43,012

Ferner:

13. Lüthi, Kalex, 1:43,120

29. Raffin, NTS, 1:45,128

Jerez-Test, 15. Juli, Moto2-Session 1:

1. Lüthi, Kalex, 1:42,422 min

2. Marini, Kalex, 1:42,502

3. Lowes, Kalex, 1:42,597

4. Bastianini, Kalex, 1:42,637

5. Nagashima, Kalex, 1:42,669

6. Martin, Kalex, 1:42,699

7. Vierge, Kalex, 1:42,758

8. Fernandez, Kalex, 1:42,851

9. Di Giannantonio, Speed-up, 1:42,863

10. Bezzecchi, Kalex, 1:42,957

Ferner:

13. Schrötter, Kalex, 1:43,098

26. Raffin, NTS, 1:44,230

Jerez-Test, Kombinierte Moto2-Zeitenliste:

1. Jorge Martin (Red Bull KTM Ajo), 1:42,346

2. Tom Lüthi (Liqui Moly Intact GP) + 0,076 sec

3. Marco Bezzecchi (SKY Racing Team VR46) + 0,116

4. Luca Marini (SKY Racing Team VR46) + 0,139

5. Sam Lowes (EG 0,0 Marc VDS) + 0,251

6. Enea Bastianini (Italtrans Racing Team) + 0,291

7. Marcel Schrotter (Liqui Moly Intact GP) + 0,316

8. Tetsuta Nagashima (Red Bull KTM Ajo) + 0,323

9. Jorge Navarro (HDR Heidrun Speed Up) + 0,336

10. Xavi Vierge (Petronas Sprinta Racing) + 0,412