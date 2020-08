Spielberg, FP3: Tom Lüthi in Q2, Schrötter stürzte

Sam Lowes ließ sich am Samstagmorgen im FP3 der Moto2 nicht von der Spitze verdrängen. Während Tom Lüthi den Sprung in Qualifying 2 schaffte, musste Marcel Schrötter einen Sturz verkraften und wurde nur 17.

Im MotoGP-FP3 am Samstagmorgen trocknete die Piste in Spielberg soweit ab, dass am Ende auf Slicks gefahren werden konnte und die Piloten ihre Zeiten verbesserten. Die Moto2-Fahrer konnten also gleich mit einem Set-up für trockene Bedingungen in das dritte Freie Training starten und sich auf das Qualifying vorbereiten. Marcel Schrötter und Tom Lüthi vom Liqui Moly Intact GP-Team hatten alle Hände voll zu tun, denn am Freitag reichte es nur für die Plätze 17 und 18.

Der WM-Dritte Tetsuta Nagashima begann den Tag mit einem Sturz. Der Japaner vom Red Bull KTM Ajo-Team bekam seine Kalex nicht mehr zum Laufen, blieb aber unverletzt. Der Italiener Luca Marini zählte anschließend zu den Ersten, die ihre Zeiten vom Freitag steigern konnten, der Italiener fuhr auf Platz 3. Auch Lüthi verbesserte sich. Nach 15 Minuten lag er auf Rang 7 der kombinierten Moto2-Zeitenliste. Teamkollege Marcel Schrötter war Zehnter, ihm fehlten 0,350 Sekunden auf Spitzenreiter Sam Lowes (Kalex).

Zur Erinnerung, die besten 14 Fahrer ziehen automatisch in Q2 ein, alle anderen Fahrer müssen in Qualifying 1 ran, wo noch einmal vier Plätze für die Hatz um die Pole-Position vergeben werden.

Während Nagashima knapp 25 Minuten nach seinem Sturz das Training wieder aufnehmen konnte, drehten die Sky Racing Team VR46-Fahrer Marini und Bezzecchi im Doppelflug ihre Runden auf dem 4,318 km langen Kurs in der Steiermark. 10 Minuten vor dem Ende war die Reihenfolge wie folgt: Sam Lowes führte mit 1:28,985 min vor Jorge Martin, Luca Marini und Marco Bezzecchi. Speed Up-Fahrer Jorge Navarro stürzte in Kurve 1 per Highsider, war aber wohlauf.

Fünf Minuten vor dem Ende der Session purzelten die Zeiten, doch Marcel Schrötter stürzte und warf seine Hoffnungen auf den direkten Einzug in Q2 ins Kiesbett. Remy Gardner verbesserte sich auf den zweiten Rang, auch Enea Bastianini fuhr noch auf den fünften Rang und sicherte sich die direkte Qualifikation. Der gestürzte Nagashima und auch Tom Lüthi sicherten sich mit den Rängen 11 und 12 einen Platz in Q2 am Nachmittag.

Marcel Schrötter wurde 17., einen Platz hinter Joe Roberts, der in Brünn noch auf dem Podium stand. Auch Lorenzo Baldassarri schaffte es nicht unter die Top-14. Der Italiener erreichte nur Platz 20, mit einem minimalen Rückstand von gerade einmal 0,5 Sekunden. Dominique Aegerter wurde auf seiner NTS 24.

Im FP3 der Moto3-Klasse gab es am Samstagmorgen keine Verbesserungen. Der Red Bull Ring war noch komplett nass und die Nachwuchsfahrer mussten auf Regenreifen fahren, was Celestino Vietti (KTM) die Bestzeit einbrachte. Dem Italiener fehlten knapp 6 Sekunden auf die beste Zeit vom Freitag, wo die Strecke noch trocken war.

Kombinierte Zeitenliste nach FP3, Spielberg, Moto2

1. Lowes, Kalex, 1:28,877 min

2. Gardner, Kalex, + 0,073 sec

3. Martin, Kalex, + 0,118

4. Marini, Kalex, + 0,143

5. Bastianini, Kalex, + 0,161

6. Canet, Speed-up, + 0,226

7. Bezzecchi, Kalex, + 0,268

8. Vierge, Kalex, + 0,278

9. Chantra, Kalex, + 0,294

10. Fernandez, Kalex, + 0,300

11. Nagashima, Kalex, + 0,310

12. Lüthi, Kalex, + 0,311

13. Navarro, Speed-Up, + 0,327

14. Dixon, Kalex, + 0,330

Ferner:

17. Schrötter, + 0,420

22. Aegerter, + 1,028

Kombinierte Zeitenliste nach FP3, Spielberg, Moto3

1. Arbolino, Honda, 1:36,550 min

2. McPhee, Honda, + 0,291 sec

3. Masia, Honda, + 0,366

4. Vietti, KTM, + 0,489

5. Antonelli, Honda, + 0,507

6. Fernandez, KTM, + 0,516

7. Toba, KTM, + 0,517

8. Ogura, Honda, + 0,527

9. Rodrigo, Honda, + 0,529

10. Migno, KTM, + 0,557

Ferner:

26. Baltus, KTM, + 1,832

27. Dupasquier, KTM, + 1,846

29. Kofler, KTM, 2,044