Liqui Moly bleibt exklusiver Schmierstoff-Lieferant

Die MotoGP-Vermarktungsgesellschaft Dorna und der Schmierstoff-Hersteller Liqui Moly haben die bereits bestehende Partnerschaft bis 2023 verlängert. Darüber hinaus wird das Unternehmen auch Titelsponsor bei einem GP.

Liqui Moly bleibt bis 2023 exklusiver Schmierstoff-Lieferant der Moto2- und Moto3-Klasse. Das gab die Vermarktungsgesellschaft Dorna bekannt. Außerdem präsentiert das Ulmer Unternehmen den Gran Premio de Teruel in Aragón als Titelsponsor. Dieser findet vom 23. bis 25. Oktober 2020 im Nordosten Spaniens statt.

Peter Baumann, Marketing-Direktor bei Liqui Moly, sagt: «Wir sind seit der Saison 2015 stolzer Partner der Dorna bei MotoGP-Veranstaltungen und freuen uns, diese Zusammenarbeit zu verlängern. Der exklusive Schmierstofflieferant der Moto2- und Moto3-Serie zu sein, ist ein perfekter Beweis für die Qualität unserer Produkte.»

Auch Dorna Sports-Geschäftsführer Pau Serrancanta ist froh über die weiter anhaltende Partnerschaft: «Wir freuen uns darüber, dass Liqui Moly weitere drei Jahre als exklusiver Schmierstofflieferant für die Moto2- und Moto3-Klassen fungieren wird, da das Unternehmen einen wichtigen Teil des unglaublichen Erfolgs beider Meisterschaften darstellt. Die Titel-Sponsoring-Vereinbarung dient dazu, unsere Partnerschaft zu stärken, und wir freuen uns sehr darauf, dass Liqui Moly eine so wichtige Rolle beim Gran Premio de Teruel spielt – und, dass der Name auch in den kommenden Jahren auf der Strecke bleibt.»

Liqui Moly wurde 1957 gegründet und ist in der Moto2-WM Namensgeber des Intact GP-Teams, in dem Marcel Schrötter und Thomas Lüthi um Punkte in der Gesamtwertung kämpfen.