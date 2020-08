Schrötter und Lüthi: Auf der Performance aufbauen

Mit dem ersten Podestplatz der Moto2-Saison 2020 fiel Marcel Schrötter und dem Liqui Moly Intact GP Team eine Last von den Schultern. Auch Tom Lüthi ist in Spielberg wieder auf einem guten Weg.

Marcel Schrötter darf nach dem dritten Platz am Sonntag schon fünf Tage später erneut auf dem Red Bull Ring ausrücken. «Ich bin hoch motiviert für Spielberg 2. Das war nach Langem mal wieder ein guter Rennsonntag, nachdem das Qualifying am Samstag dem Team und mir sehr viel Selbstvertrauen gegeben hat», betonte der 27-Jährige. «Zu sehen, dass wir gute Leistung bringen können, tat gut. Ich glaube, das Qualifying war nicht nur eine gute Leistung, aus der ein guter Startplatz resultierte, sondern die Art und Weise, wie wir das bewerkstelligt haben, war von entscheidender Bedeutung. Auch die Zeiten im Q1, die wir gefahren sind, das war schon sehr, sehr gut. Genau das nehme ich mit ins nächste Wochenende.»

Ein Selbstläufer wird der Steiermark-GP deswegen aber noch lange nicht, weiß auch Schrötter: «Wir müssen diese Performance wieder abrufen, denn es ist nicht so, dass das von alleine einfach nochmal passiert. Die Zeiten sind so extrem eng, dass ein kleiner Fehler auch Startplatz 16 bedeuten kann. Wir müssen voll konzentriert sein und unsere Stärken wieder komplett nutzen und schauen, dass wir die Lücke, die wir im Rennen zu den ersten beiden Fahrern hatten, schließen. Wir werden zusehen, dass wir uns da in einigen Abschnitten verbessern, ansonsten freue ich mich, nach Spielberg zurückzukehren, um zusammen mit dem Team wieder eine ordentliche Leistung abzurufen.»

Zuversichtlicher klingt nach einem schwierigen Neustart endlich auch wieder sein Intact-GP-Teamkollege Tom Lüthi: «Wir haben am vergangenen ersten Spielberg-Wochenende eine gute Basis gelegt, haben uns von Brünn zu Spielberg gut vorwärts entwickelt. Jetzt ist natürlich das Ziel für Spielberg 2 auf dieser Basis, die wir uns gelegt haben, aufzubauen und da weiterzuarbeiten. Wir wollten weiter nach vorne kommen, auch wenn dieser siebte Platz im letzten Rennen sicher ein erster großer Schritt in die richtige Richtung war, aber genau darauf müssen wir jetzt aufbauen.»

«Wir haben einiges gelernt über das Wochenende, auch über die Strecke, das Grip-Level und genau da wollen wir auch wieder anpacken. Es ist sicher gut für uns, dass wir jetzt zweimal auf der gleichen Strecke fahren können, um wirklich noch mehr aus dieser schwierigen Phase herauszukommen», gab der erfahrene Schweizer den Plan vor.

Ergebnis Moto2, Spielberg, 16. August:

1. Martin, Kalex

2. Marini, Kalex, + 2,195 sec

3. Schrötter, Kalex, + 4,782

4. Lowes, Kalex, + 7,249

5. Vierge, Kalex, + 7,325

6. Bezzecchi, Kalex, + 7,771

7. Lüthi, Kalex, + 9,405

8. Fernandez, Kalex, + 9,598

9. Canet, Speed-up, + 10,023

10. Roberts, Kalex, + 10,890

11. Baldassarri, Kalex, + 11,170

12. Aegerter, NTS, + 11,803

13. Chantra, Kalex, + 13,002

14. Dixon, Kalex, + 13,385

15. Garzo, Kalex, + 15,865

Moto2-WM-Stand nach 5 von 15 Rennen:

1. Marini, 78 Punkte. 2. Bastianini, 73. 3. Martin, 59. 4. Lowes, 59. 5. Nagashima, 55. 6. Canet, 43. 7. Bezzecchi, 40. 8. Vierge, 36. 9. Roberts, 35. 10. Baldassarri, 33. 11. Schrötter, 32. 12. Gardner, 25. 13. Fernandez, 25. 14. Lüthi, 24. 15. Navarro, 19. Ferner: 21. Aegerter, 4.