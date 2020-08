Jorge Martin nach Moto2-Sieg: «Extra-Druck weg»

Jorge Martin bejubelte am Sonntag seinen ersten Moto2-Sieg

Kalex-Pilot Jorge Martin aus dem Red Bull KTM Ajo Team ist nach seinem Premierensieg in der Moto2-WM erleichtert. «Auf dem Red Bull Ring war ich immer schon konkurrenzfähig», sagt er vor dem Steiermark-GP.

Jorge Martin behielt am Sonntag auch nach dem Neustart die Nerven und feierte in Spielberg einen souveränen Sieg. Damit liegt der Kalex-Pilot in der WM-Tabelle 19 Punkte hinter dem neuen Spitzenreiter Luca Marini auf Rang 3.

Für den Moto3-Weltmeister von 2018 war es übrigens der erste Erfolg in der Moto2-Klasse, für sein Red Bull KTM Ajo Team der insgesamt 16. in der zweithöchsten Klasse der Motorrad-WM.

Im Interview spricht der 22-jährige Spanier über seinen insgesamt neunten GP-Sieg, die besondere Verbindung zum Red Bull Ring und seine Herangehensweise an die verkürzte Corona-Saison 2020.

Jorge, was bedeutet dir dieser erste Moto2-Sieg?

Dieser Sieg ist mir sehr wichtig – und noch mehr, weil ich es auf einer besonderen Strecke für das Team geschafft habe: dem Red Bull Ring. Am Sonntag habe ich viel Druck von meinen Schultern genommen. Denn wenn du in eine neue Klasse kommst, dann lastet es auf dir, dort den ersten Sieg zu holen. Ich bin mir sicher, dass unsere Performance von nun an – ohne diesen Extra-Druck – noch besser sein wird.

Wie war es, mit dem Team auf diesen ersten gemeinsamen Sieg hinzuarbeiten?

Die Saison 2019 war ein bisschen hart, aber aus so einem Jahr geht man immer stärker hervor. Ich bin dank dieser Erfahrung jetzt besser auf der Bremse und in der Beschleunigung – und 2020 zeigt sich das. Ganz klar, das Team hat einen großartigen Job gemacht. Sie haben mir geholfen, als Fahrer weiterzukommen.

Was war deiner Meinung nach der Schlüssel zum Sieg?

Es war vor allem die Arbeit des Teams. Vom ersten freien Training am Freitag an fühlte ich mich sehr wohl auf dem Bike. Zusammen haben wir es geschafft, jede Veränderung, die wir am Set-up vorgenommen haben, zu verstehen. Das war der Schlüssel zum guten Job, den wir das ganze Rennwochenende über geleistet haben.

Deinen ersten Moto2-Sieg hast du ausgerechnet beim KTM-Heimspiel geholt.

Meinen ersten Moto2-Sieg in Österreich zu schaffen, beim Heim-GP des Teams, macht das Ganze noch spezieller. Der Red Bull Ring ist ohnehin eine Strecke, auf der ich immer schon konkurrenzfähig war: Dort stand ich in der WM auch am häufigsten auf dem Podest. Die Strecke passt sehr gut zu meinem Fahrstil.

Welche Rolle spielt Aki Ajo bei deinen Fortschritten?

Aki ist sehr wichtig, weil er mir die Chance gegeben hat, mit diesem Team in die Moto2 aufzusteigen. Seine Ratschläge haben mir sehr geholfen. Mit seiner Erfahrung hat er mir beigebracht, ruhig zu bleiben, cooler zu sein, die gute Seite zu sehen und nicht wütend zu werden, wenn etwas nicht gut läuft. Mit seiner Hilfe konnte ich mich an all diese Situationen anpassen.

Am diesem Wochenende wird erneut auf dem Red Bull Ring gefahren. Traust du dir wieder ein solches Ergebnis zu?

Der zweite Grand Prix in Österreich wird sicher härter, weil alle Gegner noch stärker sein werden, weil sie die ganzen Daten vom Sonntag haben. Ich glaube aber, dass wir unsere gute Arbeit fortführen können. Ich bin fit und bereit für die nächste Runde.

Wie gehst du mit diesem dicht gedrängten Terminkalender um?

Es ist eine ziemliche Herausforderung, viel Stress in sehr kurzer Zeit, aber es ist für alle gleich. Wir müssen uns an die Bedingungen anpassen und hart arbeiten, damit wir bei jedem Rennen auf dem Niveau sind.

Siehst du eine Titelchance?

Wir liegen in der WM auf Platz 3. Natürlich besteht die Möglichkeit, aber im Moment denke ich nicht daran. Wir müssen die Dinge Rennen für Rennen angehen. Später, wenn weniger Rennen übrig sind, werden wir darüber nachdenken, wo wir in der WM-Tabelle stehen.

Ergebnis Moto2, Spielberg, 16. August:

1. Martin, Kalex

2. Marini, Kalex, + 2,195 sec

3. Schrötter, Kalex, + 4,782

4. Lowes, Kalex, + 7,249

5. Vierge, Kalex, + 7,325

6. Bezzecchi, Kalex, + 7,771

7. Lüthi, Kalex, + 9,405

8. Fernandez, Kalex, + 9,598

9. Canet, Speed-up, + 10,023

10. Roberts, Kalex, + 10,890

11. Baldassarri, Kalex, + 11,170

12. Aegerter, NTS, + 11,803

13. Chantra, Kalex, + 13,002

14. Dixon, Kalex, + 13,385

15. Garzo, Kalex, + 15,865

Moto2-WM-Stand nach 5 von 15 Rennen:

1. Marini, 78 Punkte. 2. Bastianini, 73. 3. Martin, 59. 4. Lowes, 59. 5. Nagashima, 55. 6. Canet, 43. 7. Bezzecchi, 40. 8. Vierge, 36. 9. Roberts, 35. 10. Baldassarri, 33. 11. Schrötter, 32. 12. Gardner, 25. 13. Fernandez, 25. 14. Lüthi, 24. 15. Navarro, 19. Ferner: 21. Aegerter, 4.