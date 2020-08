Nach Horror-Crash: Hafizh Syahrin «will fahren»

Der Unfall war heftig, aber Hafizh Syahrin hat sich keine Knochenbrüche zugezogen. Deswegen will der Moto2-Pilot aus Malaysia den Steiermark-GP in Angriff nehmen. Er muss aber zunächst den medizinischen Check bestehen.

Wie durch ein Wunder blieb Hafizh Syahrin nach dem fürchterlichen Unfall beim Grand Prix von Österreich von Knochenbrüchen verschont. Der Moto2-Fahrer des Openbank Aspar-Teams konnte dem Wrack von Enea Bastianinis Kalex nicht mehr rechtzeitig ausweichen und hob ab. Die Bilder ließen die Fernsehzuschauer zusammenzucken, denn Syahrin flog in hohem Bogen von der Maschine und hatte anschließend sogar noch Glück, dass er nicht von den nachfolgenden Piloten überfahren wurde.

Die erste Diagnose lautete «Beckenbruch». Sie erwies sich jedoch als falsch. Syahrin postete gestern auf seinem Instagram-Account ein Video, in dem er sich auf Krücken durch ein Zimmer schleppte. Sein Ziel ist klar: Der Speed Up-Pilot möchte am Steiermark-GP am Sonntag teilnehmen. Ob das wirklich klappt, entscheidet ein Medizincheck am Donnerstag. Syahrin sagt: «Nach dem Unfall hatte ich große Schmerzen in den linken Gliedmaßen. Aber ich habe direkt Maßnahmen ergriffen, um mich schnellstmöglich zu erholen.»

Er verspricht weiter: «Ich werde alles dafür tun, um fit zu werden. Ich will das Rennen fahren.» Wie verläuft der Heilungsprozess? Syahrin: «Es wird Schritt für Schritt besser. Es geht nicht wirklich schnell, aber zumindest ist es schon besser als am Sonntag.»

Teamkollege Aron Canet ist dagegen schmerzfrei, sucht aber noch nach der richtigen Abstimmung auf dem Red Bull Ring. In der WM liegt der Spanier auf dem sechsten Platz, das erste Rennen in Österreich beendete er auf dem Rang 10. «Es war ein schwieriges Rennen, obwohl wir uns in den Top 10 halten konnten. Jetzt müssen versuchen, weiter zu lernen und uns zu verbessern.»

Los geht es für die Moto2-Klasse am Freitag um 10.55 Uhr mit dem FP1. Das Rennen startet am Sonntag um 12.20 Uhr.

Ergebnis Moto2, Spielberg, 16. August:

1. Martin, Kalex

2. Marini, Kalex, + 2,195 sec

3. Schrötter, Kalex, + 4,782

4. Lowes, Kalex, + 7,249

5. Vierge, Kalex, + 7,325

6. Bezzecchi, Kalex, + 7,771

7. Lüthi, Kalex, + 9,405

8. Fernandez, Kalex, + 9,598

9. Canet, Speed-up, + 10,023

10. Roberts, Kalex, + 10,890

11. Baldassarri, Kalex, + 11,170

12. Aegerter, NTS, + 11,803

13. Chantra, Kalex, + 13,002

14. Dixon, Kalex, + 13,385

15. Garzo, Kalex, + 15,865

Moto2-WM-Stand nach 5 von 15 Rennen:

1. Marini, 78 Punkte. 2. Bastianini, 73. 3. Martin, 59. 4. Lowes, 59. 5. Nagashima, 55. 6. Canet, 43. 7. Bezzecchi, 40. 8. Vierge, 36. 9. Roberts, 35. 10. Baldassarri, 33. 11. Schrötter, 32. 12. Gardner, 25. 13. Fernandez, 25. 14. Lüthi, 24. 15. Navarro, 19. Ferner: 21. Aegerter, 4.