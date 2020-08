Spielberg: Lüthi direkt weiter, Schrötter muss in Q1

Während Thomas Lüthi sich für das Q2 direkt qualifiziert hat, muss Marcel Schrötter den Umweg über Q1 nehmen. Sam Lowes stürzte in Kurve 3 und Jorge Martin liegt in Spielberg nach drei Freien Trainings ganz vorne.

Nachdem sich Sam Lowes am Freitag P1 gesichert hatte, wurde der Brite vom Marc VDS-Team am Samstagmorgen in FP3 zunächst von Jorge Martin verdrängt. Der Spanier hatte schon in der Vorwoche das Moto2-Rennen gewonnen. Aber nicht nur das: Lowes stürzte 23 Minuten vor dem Ende der Session in Kurve 3 und seine Kalex fing kurzzeitig Feuer. Nach der Rückkehr in die Box musste der 29-Jährige an der Schulter behandelt werden. Anschließend ließ er sich im Medical-Center durchchecken. Die Teilnahme am Qualifying dürfte aber nicht in Gefahr sein. Martin behauptete hingegen den ersten Platz und zauberte mit einer Zeit von 1:28,501 min einen neuen All-Time-Lap-Record in der Moto2-Klasse auf den Red Bull Ring.

Hinter dem Spanier folgten in der kombinierten Zeitenliste Marco Bezzecchi, der schon am Freitag eine starke Leistung zeigte, Lowes, Remy Gardner und Jake Dixon. Thomas Lüthi qualifizierte sich als Zehnter direkt für Q2. IntactGP-Teamkollege Marcel Schrötter muss den Umweg über den ersten Teil der Qualifikation nehmen. Neben Schrötter müssen aber auch andere Mitfavoriten wie Tetsuta Nagashima und Xavi Vierge in Q1.

Hafizh Syahrin, der beim Österreich-GP gestürzt war, ist nicht startberechtigt. Ersatzmann Alejandro Medina erlebte an gleicher Stelle einen Schockmoment in FP3. Der Spanier legte einen Highsider hin. Erneut entstand eine gefährliche Situation. Schlimmeres konnte aber verhindert werden, weil die Fahrer sich gegenseitig frühzeitig warnten und ihre Zeitenjagd abbrachen. Medina blieb indes unverletzt und kurz vor dem Ablauf der Uhr stieg auch Kasma Daniel ab.

Im dritten Freien Training der Moto3-Serie konnten sich fast alle Fahrer noch einmal steigern. Die Bestzeit von Celestino Vietti, der für das Sky Racing Team VR46 antritt, aus dem FP1 hatte aber weiter Bestand. Darüber hinaus konnte sich auch Tatsuki Suzuki nicht steigern. Er qualifizierte sich dank seiner persönlich schnellsten Runde aus dem FP2 für Q2.

Barry Baltus und Jason Dupasquier vom PrüstelGP-Team müssen derweil ebenso wie Lokalmatador Maximilian Kofler in Q1 ran. Der Österreicher sagte vor der Qualifikation: «Wir haben im Vergleich zum Freitag noch ein bisschen etwas gefunden und sind ganz zufrieden. Wir sind nicht so weit weg.»

Kombinierte Zeitenliste nach FP3, Steiermark-GP, Moto2

1. Martin, 1:28,501 min

2. Bezzecchi, + 0,053 sec

3. Lowes, + 0,232

4. Gardner, + 0,248

5. Dixon, + 0,271

6. Bulega + 0,313

7. Marini, + 0,349

8. Fernandez, + 0,350

9. Canet, + 0,419

10. Lüthi, + 0,428

11. Bastianini, + 0,448

12. Navarro, + 0,457

13. Roberts, + 0,466

14. Ramirez, 0,540



Ferner:

18. Schrötter, + 0,664

23. Aegerter, + 0,971

Kombinierte Zeitenliste nach FP3, Steiermark-GP, Moto3

1. Vietti, KTM, 1:35,997 min

2. Garcia, Honda, + 0,058 sec

3. Fernandez, KTM, + 0,133

4. Ogura, Honda, + 0,176

5. Arenas, KTM, + 0,182

6. McPhee, Honda, + 0,203

7. Rodrigo, Honda, + 0,241

8. Arbolino, Honda, + 0,273

9. Salac, Honda, + 0,380

10. Suzuki, Honda, + 0,401

11. Alcoba, Honda, + 0,415

12. Nepa, KTM, + 0,517

13. Toba, KTM, + 0,523

14. Foggia, Honda, + 0,552



Ferner:

24. Baltus, KTM, + 1,035

28. Dupasquier, KTM, + 1,183

29. Kofler, KTM, + 1,303