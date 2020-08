Moto2, FP2: Sam Lowes bleibt vorne, Bezzecchi stark

Marcel Schrötter landete am Freitag in den Top-10

Marco Bezzecchi fuhr im FP2 der Moto2-Klasse am Freitag zur Bestzeit. Durch die Bedingungen am Nachmittag waren auf dem Red Bull Ring kaum Verbesserungen möglich und die Top-14 blieben beinahe unverändert.

Nach dem schweren Unfall in der Vorwoche, bei dem Enea Bastianini die Kontrolle über sein Moto2-Bike verlor und Speed-Up-Pilot Hafizh Syahrin der gestürzten Maschine nicht mehr ausweichen konnte, ist der Malaysier an diesem Wochenende noch nicht für fahrtüchtig erklärt wurden. Er wird beim Steiermark-GP durch den Spanier Alejandro Medina im Aspar-Team ersetzt.

Bei 52 Grad Asphalttemperatur ging es für die Moto2-Piloten am Freitagnachmittag ins zweite freie Training auf dem Red Bull Ring. Genau wie im Juli, als an zwei aufeinanderfolgenden Wochenenden in Jerez jeweils ein GP ausgetragen wurde, dürfen die Fahrer in Spielberg ein zweites Mal auf die 4,318 km lange Piste in der Steiermark.

Die beiden Fahrer des Sky Racing Team VR46 spulten zu Beginn der Session im gewohnten Doppelflug ihr Programm ab und setzten die schnellsten Zeiten am Nachmittag. Wegen der hohen Temperaturen fehlten Marco Bezzecchi und Luca Marina allerdings einige Zehntel auf die Zeit aus FP1. Auch Marcel Schrötter legte mit guten Rundenzeiten los, aber auch ihm fehlten nach 15 Minuten noch vier Zehntelsekunden auf seine persönliche Bestzeit.

Jorge Martin und Lorenzo Baldassarri gehörten zur Mitte des Trainings zu den Fahrern, die Probleme beim Anbremsen auf Turn 4 hatten und den Umweg durch das Kiesbett nehmen musste. Während Martin anschließend wieder gute Rundenzeiten auf den Asphalt brannte, suchte Baldassarri weiterhin seine Form. Der Italiener lag nach 20 Minuten auf dem 22. Rang mit 0,9 Sekunden Rückstand auf Sam Lowes an der Spitze. Kurz vor dem Ende stürzte Aron Canet mit seiner Speed-Up in Kurve 1.

Marco Bezzecchi beeindruckte am Nachmittag mit konstant schnellen Rundenzeiten. Der Italiener setzte sich gegen Remy Gardner und Somkiat Chantra durch, die auf den Plätzen 2 und 3 landeten. Tom Lüthi holte sich Rang 6, Marcel Schrötter wurde Achter. Weil die Zeiten durchweg langsamer waren als am Freitagmorgen, verbesserten sich die meisten Fahrer in der kombinierten Zeitenliste nicht und die Top-14 blieben beinahe unverändert. Lediglich Jorge Navarro (Speed-Up) schaffte den Sprung auf Platz 12.

In der Moto3-Klasse beendete Celestino Vietti den Freitag auf dem Red Bull Ring an der Spitze. Mit der schnellsten Rundenzeit aus FP1 behielt er mit 0,3 Sekunden Vorsprung auf Albert Arenas die Führung. Dritter wurde Honda-Pilot Tatsuki Suzuki. Barry Baltus und Jason Dupasquier vom PrüstelGP-Team verbesserten sich am Nachmittag nicht, sie belegen die Plätze 19 und 25. Max Kofler (KTM) blieb auf Position 28.

Kombinierte Zeitenliste nach FP2, Spielberg, Moto2

1. Lowes, Kalex, 1:28,733 min

2. Gardner, Kalex, + 0,016 sec

3. Martin, Kalex, + 0,060

4. Bulega, Kalex, + 0,081

5. Marini, Kalex, + 0,117

6. Fernandez, Kalex, + 0,118

7. Bezzecchi, Kalex, + 0,137

8. Canet, Speed-up, + 0,187

9. Bastianini, Kalex, + 0,318

10. Schrötter, Kalex, + 0,476

11. Ramirez, Kalex, + 0,561

12. Navarro, Speed-Up, + 0,569

13. Lüthi, Kalex, + 0,577

14. Garzo, Kalex, + 0,605



Ferner:

18. Aegerter, NTS, + 0,795

20. Nagashima, Kalex, + 0,831

Kombinierte Zeitenliste nach FP2, Spielberg, Moto3

1. Vietti, KTM, 1:35,997 min

2. Arenas, KTM, + 0,306 sec

3. Suzuki, Honda, + 0,401

4. Rodrigo, Honda, + 0,412

5. Arbolino, Honda, + 0,461

6. Alcoba, Honda, + 0,485

7. Fernandez, KTM, + 0,526

8. McPhee, Honda, + 0,555

9. Masia, Honda, + 0,578

10. Öncü, KTM, + 0,593



Ferner:

19. Baltus, KTM, + 1,035

25. Dupasquier, KTM, + 1,183

28. Kofler, KTM, + 1,514