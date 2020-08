FP1: Sam Lowes setzt erste Bestmarke in Spielberg

Wie in der Vorwoche gelang es Sam Lowes am Freitag in FP1 der Moto2-Klasse die Bestzeit zu markieren. Der Brite setzte sich knapp gegen Remy Gardner durch, Marcel Schrötter landete auf dem Red Bull Ring in den Top-10.

Mit einem spektakulären Moto2-Rennen endete das vergangene Wochenende auf dem Red Bull Ring und ähnlich spannend legten die Fahrer am Freitag beim GP der Steiermark, ebenfalls in Spielberg, los. Bei Sonnenschein und Temperaturen um 26 Grad, benötigten die Piloten nicht lange, um in den Rhythmus zu kommen, denn mit den Daten von der Vorwoche war die Grundlage für das Set-up bereits vorhanden.

Während der WM-Leader Luca Marini nach zehn Minuten auf Rang 14 lag, führte VR46 Racing-Teamkollege Marco Bezzecchi die FP1-Session mit einer Zeit von 1:29,185 min an. Zum Vergleich: Vor einer Woche beendete Sam Lowes das erste Training als Schnellster mit einer Zeit von 1:29,133 min.

Liqui Moly Intact GP-Fahrer Tom Lüthi drehte zu Beginn der Session eine Runde, kehrte anschließend aber in die Box zurück. Erst nach 17 Minuten drehte der Schweizer seine erste gezeitete Runde auf dem Red Bull Ring, die ihn auf Platz 23 brachte. Teamkollege Marcel Schrötter lag zu diesem Zeitpunkt mit einem Rückstand von 0,3 Sekunden auf dem sechsten Platz. Dominique Aegerter, der erneut den angeschlagenen Jesko Raffin auf dem NTS-Bike ersetzt, belegte den 14. Rang.

15 Minuten vor dem Ende führte Jorge Martin, der Sieger der letzten Woche, das Feld der 30 Moto2-Piloten an. Der Red Bull KTM Ajo-Fahrer setzte mit einer Zeit von 1:28,793 min die vorrübergehende Bestmarke. Bezzecchi lag auf Platz 2, Tom Lüthi war Dritter. Nur kurz darauf legte Sam Lowes nach und setzte sich an die Spitze des Felds. Der Engländer dominierte schon in der vergangenen Woche die Trainings und landete im Rennen auf Platz 4.

Marcel Schrötter, der beim Österreich-GP seinen ersten Podestplatz der Saison feierte, verbesserte sich nach einer knappen halben Stunde im FP1 auf den vierten Platz, knapp vor Tom Lüthi.

Während Petronas SRT-Fahrer Jake Dixon seine Kalex in Kurve 1 ablegte, reichten die Rundenzeiten von Tetsuta Nagshima, der in diesem Jahr schon in der Gesamtwertung vorne lag, nur für Platz 28. Schrötter verzeichnete bei der Jagd nach einer neuen Bestzeit, sechs Minuten vor dem Ende, einen wilden Ausritt, nachdem er sich in Kurve 4 verbremste. Der Deutsche kehrte allerdings gleich zurück in seinen Rhythmus.

In der finalen Phase der Session purzelten die Zeiten bei den meisten Fahrern. Remy Gardner setzte seine Kalex auf Position 2, nur 0,016 Sekunden hinter Lowes, der die Spitzenposition behauptete. Dritter wurde Jorge Martin vor Niccolo Bulega und Luca Marini. Marcel Schrötter sicherte sich Rang 10, ihm fehlten 0,4 Sekunden auf den Spitzenreiter. Lüthi wurde 12. und ist damit vorläufig für Q2 qualifiziert. Domi Aegerter beendete FP1 auf Platz 18.

Zur Erinnerung: Die ersten 14 Fahrer der drei kombinierten freien Trainings ziehen automatisch in Q2 ein, alle anderen Fahrer müssen in Q1 am Samstagnachmittag, wo noch vier Plätze für Q2 vergeben werden.

Im FP1 der Moto3 am Freitagmorgen setzte sich der Italiener Celestino Vietti in Szene. Der 18-Jährige setzte während der gesamten Session die Pace, stürzte allerdings mit seiner KTM in Kurve 1 kurz vor dem Ende. WM-Leader Albert Arenas wurde Zweiter, Honda-Pilot Jeremy Alcoba Dritter. Maximilian Kofler aus Österreich wurde mit einem Rückstand von 1,795 Sekunden auf Vietti 28.

Ergebnis Spielberg, Moto2 FP1, 21. August

1. Lowes, Kalex, 1:28,733 min

2. Gardner, Kalex, + 0,016 sec

3. Martin, Kalex, + 0,060

4. Bulega, Kalex, + 0,081

5. Marini, Kalex, + 0,117

6. Fernandez, Kalex, + 0,118

7. Bezzecchi, Kalex, + 0,137

8. Canet, Speed-up, + 0,187

9. Bastianini, Kalex, + 0,318

10. Schrötter, Kalex, + 0,476



Ferner:

12. Lüthi, Kalex, + 0,577

18. Aegerter, NTS, + 0,795

21. Nagashima, Kalex, + 0,894

Ergebnis Spielberg, Moto3 FP1, 21. August

1. Vietti, KTM, 1:35,997 min

2. Arenas, KTM, + 0,306 sec

3. Alcoba, Honda, + 0,485

4. Arbolino, Honda, + 0,501

5. Fernandez, KTM, + 0,526

6. Öncü, KTM, + 0,593

7. Foggia, Honda, + 0,633

8. Binder, KTM, + 0,677

9. Masia, Honda, + 0,814

10. Sasaki, KTM, + 0,826



Ferner:

15. Baltus, KTM, + 1,035

20. Dupasquier, KTM, + 1,183

28. Kofler, KTM, + 1,795