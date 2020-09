Jorge Martin: Jetzt kommt Pasini als Ersatz

Moto2-WM-Kandidat Jorge Martin wird auch beim Emilia-Romagna-GP fehlen und dort durch Allzweckwaffe Mattia Pasini ersetzt.

Red Bull-Ajo-Fahrer Jorge Martin wird auch das zweite Rennen von Misano Adriatico am Sonntag zu Hause verfolgen müssen. Der Spanier, der am Montag vor einer Woche positiv auf Corona getestet worden war, als er nur 8 Punkte hinter WM-Leader Luca Marini lag, bleibt weiter in Quarantäne. Die Ajo-Truppe Boss Aki Ajo wird in Misano aber definitiv einen Ersatzfahrer an den Start schicken.

Das Red Bull KTM Ajo-Team hat inzwischen bestätigt, dass es sich dabei um Routinier Mattia Pasini handeln wird. Der Italiener hat keine weite Anreise, stammt er doch aus Rimini und trainiert auch immer wieder mit Valentino Rossi auf dessen Moto Ranch. Pasini ist mittlerweile 35 Jahre alt und konnte für 2019 und 2020 keinen Platz als permanenter Moto2-WM-Fahrer ergattern. Er hat in Misano bereits einen 125-ccm-WM Lauf gewonnen und ist hier in der 250er-WM schon auf dem Podest gestanden.

«Ich bin happy, dass ich wieder fahren kann und das noch dazu bei meinem Heimrennen in Misano», strahlt "Il Paso». «Es tut mir leid, was Jorge Martin im Moment durchmachen muss. Ich möchte Red Bull-Ajo danken für diese Gelegenheit. Ich will Spaß haben und ein gutes Ergebnis heimbringen. Ich bin sicher, es wird ein cooles Wochenende.»

Pasini fuhr zuletzt 2018 eine komplette Saison in der Italtrans-Truppe. 2019 trat er noch einmal in Austin als Ersatz für den damals verletzten Spanier Augusto Fernandez im Pons-Team in Erscheinung und holte dort auf Anhieb Platz 4. Später im Jahr fuhr er auch noch bei der Truppe Angel Nieto als Ersatz für Jake Dixon – auf einer KTM.

Inzwischen setzt die Ajo-Mannschaft Kalex-Maschinen ein. Jorge Martin hat in Spielberg-1 gewonnen iund überquerte auch beim Steiermark-GP die Ziellie als Erster. Er wurde dann aber wegen Überfahrens des Track Limoits hinter Bezzecchi auf Platz 2 strafversetzt.

Derzeit arbeitet Pasini als TV-Experte für Sky Italia und hat 2020 ein Rennen im Rahmen der italienischen Superstock-Serie bestritten.

An Misano hat der extravagante Pasini (er fährt einen Porsche GT3) gute Erinnerungen, auch wenn seine Misano-Heldentaten schon viele Jahre her sind.