Misano, FP2: Marini souverän, Schrötter auf Platz 3

Marcel Schrötter am Freitag in Misano

Marcel Schrötter gab in Misano am Freitagnachmittag schon früh das Tempo vor, am Ende wurde es Platz 3 für den Kalex-Piloten aus dem Intact GP Team. Tom Lüthi hielt sich mit seiner FP1-Zeit auf Rang 9.

Schon zu Beginn des FP2 fuhr Marco Bezzecchi in 1:36,284 min eine Bestzeit, die ihn auch in der kombinierten Zeitenliste auf Platz 2 katapultierte. Wenig später kam der Sky-VR46-Fahrer aber zu Sturz.



Auch Marcel Schrötter ging in der Nachmittags-Session früh auf Zeitenjagd und setzt nach zehn Minuten eine neue Richtmarke: 1:36,235 min.

Zur Halbzeit der 40-minütigen Session übernahm WM-Leader Luca Marini 1:36,139 min Platz 1. Zwei Minuten vor Schluss machte ihm Aron Canet auf der Speed-up die Tagesbestzeit in 1:36,046 min zwar streitig, der Italiener schlug auf seiner Heimstrecke aber zurück: Die 1:35,956 min von Marini bedeutete einen All-Time-Lap-Record für die Moto2-Klasse auf dem 4,226 km langen «Misano World Circuit Marco Simoncelli».



Schrötter hielt sich trotz eines Ausrutschers in Kurve 4 auf Platz 3. Seinem Intact-GP-Teamkollegen Tom Lüthi verhalf die Vormittagszeit zu Rang 9 in der kombinierten Zeitenliste.

Moto2, kombinierte Zeitenliste nach FP2, Misano, 18.9.

1. Marini, Kalex, 1:35,956 min

2. Canet, Speed-up, + 0,090 sec

3. Schrötter, Kalex, + 0,201

4. Lowes, Kalex, + 0,205

5. Roberts, Kalex, + 0,295

6. Bastianini, Kalex, + 0,306

7. Bezzecchi, Kalex, + 0,328

8. Vierge, Kalex, + 0,361

9. Lüthi, Kalex, + 0,477

10. Navarro, Speed-up, + 0,511

11. Garzo, Kalex, + 0,553

12. Bulega, Kalex, + 0,564

13. Nagashima, Kalex, + 0,601

14. Dixon, Kalex, + 0,625

15. Baldassarri, Kalex, + 0,638

Moto3, kombinierte Zeitenliste nach FP2, Misano, 18.9.

1. Masia, Honda, 1:41,663 min

2. Fernandez, KTM, + 0,299 sec

3. Vietti, KTM, + 0,320

4. Suzuki, Honda, + 0,412

5. Migno, KTM, + 0,426

6. Alcoba, Honda, + 0,463

7. Salac, Honda, + 0,470

8. Foggia, Honda, + 0,489

9. Rodrigo, Honda, + 0,549

10. Nepa, KTM, + 0,564



Ferner:

22. Dupasquier, KTM, + 0,954

28. Kofler, KTM, + 1,249