Sam Lowes: Pole-Position, aber Start aus Boxengasse!

Der britische Kalex-Moto2-Pilit Sam Lowes wetzte in Misano 1 am Sonntag aus der Boxengasse auf P8 und hat jetzt mehr vor.

Kalex-Fahrer Sam Lowes gelang in Misano Adriatico ein Husarenstück. Der Brite aus dem Marc VDS-Team sicherte sich zunächst die erste Pole-Position seit vier Jahren, musste aber wegen einer Strafe von Spielberg aus der Boxengasse losfahren.

Der 29-jährige Lowes konnte im Rennen erstaunlich gute Schadensbegrenzung betreiben, er wetzte schließlich als Achter über die Ziellinie. Jetzt geht der Blick des Mannes aus Lincoln nach vorne. Bei seiner Jagd fuhr Lowes eine persönliche Bestzeit von 1:37,090 min. Damit war der ehemalige Supersport-Weltmeister nur um acht Hundertstelseklunden langsamer als Sieger Luca Marini.

«Es war ein nettes Rennen», blickt Lowes zurück, der bereits nach Runde 1 einen Rückstand von 12,5 Sekunden auf die Spitze hatte, im Ziel waren es dann mit 16 Sekunden unwesentlich mehr. «Das erste Mal, dass ich auf die Anzeigentafel geschaut habe, war drei Runden vor Schluss. Davor habe ich so viele Leute überholt», schmunzelt Lowes, der 2017 beu Aprilia eine erfolglose MotoGP-Saison absolvierte und dann zu Gresini in die Moto2 zurückkehrte. «Ich bin happy, wie ich von Spielberg jetzt in Misano weitergemacht habe, denn Spielberg war ein Tiefpunkt. Ich habe Misano-1 somit gut genutzt.» In Spielberg hatte Lowes vor der schwierigen Kurve 3 seine Gegner Somkiat Chantra und Jorge Navarro nach einem optimistischen Ausbremsmanöver heftig abgeräumt.

Die Ausgangsposition für den Emilia-Romagna-GP ist gut. Lowes belegt in der WM-Tabelle Rang 6, er hat in Misano-1 insgesamt 16 Fahrer überholt und war mehrfach der schnellste Fahrer im Feld.

«Das Motorrad hat perfekt funktioniert», lobt Lowes, der zuletzt drei extrem harte Jahre mit viel Stürzen erlebt hat. «Klar, wir wollen nicht um achte Plätze fahren, aber nach dem Start aus der Boxengasse war das ein gutes Ergebnis. Ich freue mich auf das Wochenende und möchte weiter vorne mitkämpfen.»