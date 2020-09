Misano, FP1: Tom Lüthi hinter Bastianini auf Platz 2

Tom Lüthi in Misano

Moto2-Routinier Tom Lüthi aus dem Liqui Moly Intact GP Team begann das zweite Rennwochenende in Misano stark, die Bestzeit schnappte ihm aber mit Enea Bastianini ein weiterer Kalex-Pilot weg. Marcel Schrötter auf P10.

Das Comeback von Jesko Raffin nach der Virusinfektion schlug beim San Marino-GP fehl, deshalb saß im RW Racing GP Team am heutigen Freitag erstmals der 18-jährige Pole Piotr Biesiekirski auf der NTS des Schweizers.

Ebenfalls neu dabei ist beim Grand Prix der Emilia Romagna Lokalmatador Mattia Pasini, der für Jorge Martin auf der Kalex in den Red Bull KTM Ajo Farben einspringt, weil der Covid-19-Test des 22-jährigen Spaniers erneut ein positives Ergebnis brachte. Er ließ aber wissen, dass er sich zu 100 Prozent fit fühle.

Auch Remy Gardner, der einen Vertrag für 2021 mit dem Red Bull KTM Ajo Team unterschrieben hat, fehlt nach seinem Highsider im Warm-up am vergangenen Sonntag: Der Australier musste den Bruch in der linken Hand operativ mit sechs Schrauben fixieren lassen und hofft auf eine Rückkehr für den Barcelona-GP.

Zum Geschehen auf der Strecke: Nach zehn Minuten lag WM-Leader Luca Marini (Sky Racing VR46) in 1:36,543 min auf Platz 1. Zur Halbzeit der 40-minütigen Session übernahm dann Sam Lowes (Marc VDS) die Spitze, er fuhr eine 1:36,445 min.



Zum Vergleich: In 1:36,170 min sorgte der Brite im Moto2-Qualifying am vergangenen Sonntag für einen All-Time-Lap-Record auf dem 4,226 km langen «Misano World Circuit Marco Simoncelli».

In den finalen zehn Minuten verbesserte sich zunächst Nicolò Bulega (Gresini) auf Platz 2, Tom Lüthi arbeitete sich bis auf Rang 4 nach vorne, auch sein Intact-GP-Teamkollege Marcel Schrötter lag in den Top-10. Hector Garzo (Flexbox HP 40) übernahm dann Platz 2 – aber wurde dann gleich von Lüthi verdrängt! Speed-up-Pilot Jorge Navarro musste unterdessen einmal mehr einen Sturz einstecken.

Als nur noch knapp drei Minuten auf der Uhr standen, setzte sich Lüthi in 1:36,433 min an die Spitze. Allerdings war Enea Bastianini (Italtrans) kurz darauf 0,034 sec schneller und legte im nächsten Umlauf noch eine 1:36,262 min nach.

Ergebnis Moto2, FP1, Misano, 16.9.

1. Bastianini, Kalex, 1:36,262 min

2. Lüthi, Kalex, + 0,171 sec

3. Lowes, Kalex, + 0,183

4. Garzo, Kalex, + 0,247

5. Bulega, Kalex, + 0,258

6. Marini, Kalex, + 0,281

7. Nagashima, Kalex, + 0,295

8. Canet, Speed-up, + 0,295

9. Bezzecchi, Kalex, + 0,301

10. Schrötter, Kalex, + 0,434

11. Vierge, Kalex, + 0,445

12. Fernandez, Kalex, + 0,459

13. Baldassarri, Kalex, + 0,493

14. Roberts, Kalex, + 0,652

15. Navarro, Speed-up, + 0,660

16. Dalla Porta, Kalex, + 0,754

17. Di Giannantonio, Speed-up, + 0,792

18. Bendsneyder, NTS, + 1,013

19. Pasini, Kalex, + 1,090

20. Izdihar, Kalex, + 1,117



Ferner:

29. Biesiekirski, NTS, + 5,610

Ergebnis Moto3, FP1, Misano, 16.9.

1. Fernandez, KTM, 1:41,962 min

2. Alcoba, Honda, + 0,164 sec

3. Foggia, KTM, + 0,190

4. Rodrigo, Honda, + 0,250

5. Migno, KTM, 0,262

6. Masia, Honda, + 0,284

7. Salac, Honda, + 0,427

8. Arenas, KTM, + 0,438

9. Darryn Binder, + 0,500

10. Sasaki, KTM, + 0,509



Ferner:

19. Dupasquier, KTM, + 0,954

21. Baltus, KTM, + 1,093

29. Kofler, KTM, + 1,745