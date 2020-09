Deprimierter Marcel Schrötter (15.): «Es war wie Eis»

Liqui Moly-IntactGP-Ass Marcel Schrötter musste im Moto2-Qualifyin von Barcelona eine bittere Pille schlucken und konnte sich nur Platz 15 sichern.

Marcel Schrötter war in Montmelo in jeder Session im Spitzenfeld und beendete den Freitag als Dritter, im FP2 fuhr er sogar Bestzeit. Er hoffte, jetzt die perfekte Set-up-Lösung für seine Kalex gefunden zu haben. Doch das wichtige Qualifying 2 ging völlig in die Hose. Schrötter musste sich auch hinter seinem scheidenden Teamkollegen Tom Lüthi (12.) einreihen. Am Nachmittag war es noch um einiges kühler als zuvor.

Schrötter war lange Elfter und wurde dann auf P15 durchgereicht. «Es war heute morgen noch ganz gut. Ich habe aber keine Ahnung, was im Qualifying los war», zeigt sich Schrötter ratlos. «Ich hatte einfach null Grip am Hinterrad. Es hat sich angefühlt, als würde ich im Regen fahren. Es war wie auf Eis.»

«Es ist dermaßen enttäuschend», klagte der 27-jährige Bayer. «Vor allem, weil ich mich gut gefühlt habe. Ich habe keine Ahnung, warum das immer wieder passiert. Ich hoffe, dass wir es für morgen wieder hinbekommen. Ein gutes Wochenende wird so noch nicht kaputt, aber sehr erschwert.»

Schrötter schildert und plant: «Der Grip ist generell nicht gut. Wichtig wird im Rennen morgen ein guter Start sein und dass wir den Speed aus der Zeit vor dem Qualifying finden. Man gibt nie auf.» Zu seiner Gemütslage sagte der WM-Zehnte: «Es dauert ein paar Minuten, bevor man das jetzt geschluckt hat.»

Catalunya-GP, Moto2, Q2:

1. Luca Marini, Kalex, 1:43,355 min

2. Jorge Navarro, Speed Up, + 0,181 sec

3. Sam Lowes, Kalex, + 0,282

4. Fabio Di Giannantonio, Speed Up, + 0,297

5. Jake Dixon, Kalex, + 0,349

6. Marco Bezzecchi, Kalex, + 0,359

7. Joe Roberts, Kalex, + 0,386

8. Marcos Ramirez, Kalex, + 0,508

9. Xavi Vierge, Kalex, + 0,516

10. Remy Gardner, Kalex, + 0,519 (wird um sechs Plätze strafversetzt)

11. Enea Bastianini, Kalex, + 0,553

12. Thomas Lüthi, Kalex, + 0,561

13. Augusto Fernandez, Kalex, + 0,601

14. Jorge Martin, Kalex, + 0,691

15. Marcel Schrötter, Kalex, + 0,888

16. Nicoló Bulega, Kalex, + 0,994

17. Edgar Pons, Kalex, + 1,055

18. Tetsuta Nagashima, Kalex, + 1,079