Speed-up bestätigt: Montella Teamkollege von Navarro

© Speed Up Factory

Yari Montella dominierte die Moto2-EM 2020 und wird 2021 auf der Speed-up sein Debüt in der mittleren Klasse der Motorrad-WM geben. Jorge Navarro verlängerte seinen Vertrag mit der Truppe von Luca Boscoscuro.

Wie erwartet komplettiert der 20-jährige Yari Montella das Speed-up-Team für die Moto2-WM-Saison 2021, nachdem Fabio Di Giannantonio seine Rückkehr zu Gresini bereits vor einem knappen Monat offiziell gemacht hatte.

«Ich freue mich auf Yari, weil ich glaube, dass er ein junger Fahrer mit großem Potenzial ist. Yari hat in den zwei Jahren, die er mit uns im CEV verbracht hat, Einsatz und Professionalität gezeigt und sich entwickelt», sagte Teamchef Luca Boscoscuro über den neuen Moto2-Europameister. Im dritten Jahr des gemeinsamen Projekts wird er nun also Teamkollege von Jorge Navarro in der Weltmeisterschaft.

«Mit Jorge haben wir entschieden, die nächste Saison gemeinsam anzugehen, weil uns bewusst ist, dass wir um den WM-Titel kämpfen können», betonte Boscoscuro. «Jorge ist ein sehr motivierter Fahrer, der hart arbeitet. Ich weiß, dass es seine Priorität ist, auf der Speed-up das Maximum zu geben. Das wird uns dabei helfen, das höchste Ziel zu erreichen.»

Nach acht Podestplätzen im Vorjahr fiel der 24-jährige Spanier in der laufenden Saison vor allem aufgrund zahlreicher Stürze und Pannen auf, der Speed des zweifachen Moto3-GP-Siegers ist aber unbestritten.