Portimão: Pole Gardner, Bastianinis gute Ausgangslage 21.11.2020 - 17:07 Von Maximilian Wendl

Moto2 © Gold & Goose Für Enea Bastianini läuft im Titelkampf alles nach Plan © Glänzel Remy Gardner holt sich seine zweite Pole des Jahres Zurück Weiter

In der Qualifikation des Saisonfinals in Portugal hat sich Remy Gardner die Pole gesichert. Dahinter kämpfen die WM-Kandidaten um die Krone. Luca Marini hat die beste Ausgangslage, aber Bastianini ist in der Nähe.