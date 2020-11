Portimão FP3: Lowes stürzt und Bezzecchi strauchelt

Luca Marini und Enea Bastianini gehen mit einer breiten Brust in die Qualifikation. Sam Lowes hatte in Portimao jedoch einen Sturz in FP3 und Marco Bezzecchi muss sogar Q1. Das müssen auch Lüthi und Schrötter.

Die Moto2-Klasse kehrte am Samstag zu ihrem bekannten Zeitplan zurück. Bedeutet: Das dritte Freie Training war wie gewöhnlich auf 40 Minuten angesetzt. Luca Marini hatte sich am Freitag die Bestzeit geschnappt und war als einziger Pilot unter der 1:43-min-Marke geblieben.

Jake Dixon verpasst das Saisonfinale ebenso wie auch Jesko Raffin. Dafür ist Dominique Aegerter wieder dabei. Er vertritt Raffin und dessen Ersatzmann Piotr Biesiekirski.

Los ging es mit Zeiten im 1:44-min-Bereich. Fabio Di Giannantonio führte das Klassement des FP3 nach fünf Minuten an, aber nur wenig später übernahm Marini die Spitzenposition. Auf die Bestzeit des Vortags fehlte aber noch eine Sekunde.

Bei MotoGP.com äußerte sich Italtrans-Manager Robertino Pietri zum im Raum stehenden Aprilia-Wechsel seines künftigen Schützlings Joe Roberts: «Wir haben mit Joe einen Vertrag. Er meinte zu mir, dass er sich noch nicht bereit fühlt, um in die MotoGP zu wechseln. Er möchte als Rennsieger dorthin. Wir gehen davon aus, dass er zu uns kommt.»

In der kombinierten Zeitenliste gibt es nach einer Viertelstunde keine Veränderungen an der Spitze, allerdings konnte sich Marcel Schrötter steigern. Er liegt jedoch immer noch außerhalb der Ränge, die direkt für Q2 reichen würden.

Im Gegensatz zur Königsklasse tun sich die Piloten mit Verbesserungen weiter schwer. Dennoch ein Überblick über die WM-Kandidaten: In der kombinierten Zeitenliste liegt Marini auf P1. Der von Schmerzen weiterhin geplagte Sam Lowes ist direkt dahinter, Bastianini auf P5 und Bezzecchi ist Elfter.

Zehn Minuten vor Ablauf der Uhr der erste Sturz der Session: Kasma Daniel crashte. Es war sein 19. Sturz in diesem Jahr.

In der Wertung des FP3 führt weiter Luca Marini (1:43.201 min) vor Augusto Fernandez, Hector Garzo und Marcos Ramirez, der einen kurzen Schreckmoment erlebte. Den Abflug konnte er aber noch verhindern.

Und dann gibt es plötzlich doch noch eine Verbesserung: Remy Gardner holt sich mit einem herausragenden Schlusssektor die neue Bestzeit. Er umrundet den 4,6 Kilometer langen Kurs in 1:42,728 min. Schrötter und Intact GP-Teamkollege Thomas Lüthi liegen außerhalb der Top 14.

In der Schlussminute ein weiterer Sturz und es erwischt den WM-Aspiranten Sam Lowes. Er hatte schon in der Vorwoche mit der Hand Probleme und hielt sich die Stelle erneut. Während er die Rückreise an die Box antrat, scheiterte Bezzecchi mit seinem Versuch, sich doch noch für das Q2 direkt zu qualifizieren. Damit bleibt die Bestzeit bei Gardner. Er führt das Klassement vor Marini, Bastianini und Garzo an. Lowes ist Sechster. Drei von vier Anwärtern haben das Q2-Ticket also gelöst.

Ergebnis Moto2, kombinierte Zeitenliste nach FP3, Portimão

1. Gardner, Kalex, 1:42,728 min

2. Marini, Kalex, + 0,213 sec

3. Bastianini, Kalex, + 0,298

4. Garzo, Kalex, + 0,316

5. Ramirez, Kalex, + 0,379

6. Lowes, Kalex, + 0,395

7. Baldassarri, Kalex, + 0,411

8. Canet, Speed up, + 0,477

9. Fernandez Kalex, + 0,478

10. Vierge, Kalex, + 0,556

11. Di Giannantonio, Speed up, + 0,628

12. Navarro, Speed up, + 0,630

13. Roberts, Kalex, + 0,662

14. Nagashima, Kalex, + 0,667



Ferner:

15. Bezzecchi, Kalex, + 0,674

19. Lüthi, Kalex, + 0,869

20. Aegerter, NTS, 0,934

21. Schrötter, Kalex, + 0,992

Ergebnis Moto3, kombinierte Zeitenliste nach FP3, Portimão

1. Masia, Honda, 1:47,398 min

2. Arenas, KTM, + 0,303 sec

3. Alcoba, Honda, + 0,453

4. Rodrigo, Honda, + 0,520

5. Öncü, KTM, + 0,550

6. Migno KTM, + 0,577

7. Toba, KTM, + 0,603

8. Garcia, Honda, + 0,652

9. Fernandez, KTM, + 0,674

10. Vietti, KTM, + 0,712

11. Foggia, Honda, + 0,721

12. Sasaki, KTM, + 0,727

13. Baltus, KTM, + 0,817

14. Kunii, Honda, + 0,873

15. Ogura, Honda, + 0,900

Ferner:

22. Arbolino, Honda, + 1,183

26. Dupasquier, KTM, + 1,467

31. Kofler, KTM, + 2,446