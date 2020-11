Jorge Martin (KTM/6.): «Bin als Person gewachsen»

Zwei Siege und vier weitere Podiumsplatzierungen stehen in der Saison 2020 auf der Habenseite von Jorge Martin (Red Bull KTM). Dass es nicht zum WM-Titel gereicht hat, ist dem Umstand einer Covid19-Erkrankung geschuldet.

Nach seinem zweiten Rang beim Steiermark-Grand-Prix auf dem Red Bull Ring hatte Jorge Martin im Kampf um den Weltmeistertitel gute Chance, dann machte ihm das Coronavirus einen Strich durch die Rechnung. Die beiden Rennen auf dem World Circuit Marco Simoncelli in Misano musste der Red Bull KTM-Pilot krankheitsbedingt in seiner spanischen Heimat aus der Zuschauerperspektive verfolgen.

Beim Finale der Moto2-WM wollte er vor seinem Aufstieg in die MotoGP nochmals alles daransetzen, sich mit Anstand aus der mittleren Kategorie zu verabschieden. Mit dem sechsten Startplatz sicherte sich der Moto3-Champion von 2018 auf dem 4,592 Kilometer langen «Autódromo Internacional do Algarve» in Portimão eine gute Ausgangsposition für das über 23 Runden führende Rennen.

Dem 22-jährigen Madrilenen gelang ein ausgezeichneter Start. Nach einigen Runden hatten sich die Top-3 zwar etwas abgesetzt, im Kampf um die vierte Position mischte der Kalex-Pilot allerdings munter mit. Nachdem er zehn Runden vor Schluss nur mit Mühe einen Sturz vermeiden konnte und einige Plätze verloren hatte, musste er froh sein, den sechsten Rang über die Ziellinie zu retten.

«Das Resultat geht durchaus in Ordnung. Leider war es heute extrem schwierig für mich, die Gegner zu überholen. Alles in allem bin ich mit dem Wochenende zufrieden», bemerkte Martin. «Ich möchte dem Team für diese zwei gemeinsamen Jahre danken, ich habe mich immer sehr gut unterstützt gefühlt, deshalb konnte ich als Fahrer und als Person wachsen. Ich hoffe, dass es ihnen in Zukunft gut geht!»

Mit dem 14. Rang schaffte sein Teamkollege Tetsuta Nagashima einen einigermaßen versöhnlichen Saisonabschluss. Nach seinem Sieg in Katar und dem zweiten Platz in Jerez lag der 28-jährige Japaner zwischenzeitlich sogar an der Tabellenspitze, danach konnte der dreifache Familienvater nicht mehr an seine Leistungen anschließen und fiel letztendlich noch an die achte Stelle in der Endabrechnung zurück.

«Beinahe wäre ich per Highsider gestürzt. Diese Dinge können leider immer passieren. Danach hatte ich starke Schmerzen in der Schulter und konnte nicht mehr so hart attackieren. Ich hatte auf ein etwas besseres Ergebnis gehofft, um das Jahr zu beenden, aber es wollte nicht sein. Das Wichtigste ist, dass ich nie aufgegeben und immer hundert Prozent gegeben habe», analysiert Nagashima seine Saison mit Höhen und Tiefen.

Moto2-Ergebnis, Portugal-GP, 22.11.

1. Remy Gardner, Kalex

2. Luca Marini, Kalex, + 1,609 sec

3. Sam Lowes, Kalex, + 3,813

4. Marco Bezzecchi, Kalex, + 8,437

5. Enea Bastianini, Kalex, + 8,646

6. Jorge Martin, Kalex, + 8,899

7. Joe Roberts, Kalex, + 8,956

8. Augusto Fernandez, Kalex, + 9,568

9. Lorenzo Baldassarri, Kalex, + 10,367

10. Xavi Vierge, Kalex, + 11,084

11. Marcos Ramirez, Kalex, + 11,199

12. Marcel Schrötter, Kalex, + 16,864

13. Bo Bendsneyder, NTS, + 16,998

14. Tetsuta Nagashima, Kalex, + 18,550

15. Aron Canet, Speed-up, + 20,169

Ferner:

16. Thomas Lüthi, Kalex, + 22,918

20. Dominique Aegerter, NTS, + 44,924

Moto2-WM, Endstand nach 15 von 15 Rennen:

1. Bastianini 205 Punkte. 2. Marini 196. 3. Lowes 196. 4. Bezzecchi 184. 5. Martin 160. 6. Gardner 135. 7. Roberts 94. 8. Nagashima 91. 9. Schrötter 81. 10. Vierge 79. 11. Lüthi 72. 12. Baldassarri 71. Ferner: 28. Aegerter 4.

Team-WM

1. Sky Racing Team VR46, 380 Punkte. 2. Estrella Galicia 0,0 Marc VDS 267. 3. Red Bull KTM Ajo, 251. 4. Italtrans Racing Team 210. 5. Liqui Moly Intact GP 153. 6. ONEXOX TKKR SAG Team 135. 7. Flexbox HP 40, 134. 8. Tennor American Racing 131. 9. Petronas Sprinta Racing 123. 10. MB Conveyors Speed-up Racing 40. 11. Openbank Aspar Team 40. 12. Federal Oil Gresini 37.

Marken-WM

1. Kalex 375. 2. Speed up 118. 3. MV Agusta 32. 4. NTS 22.