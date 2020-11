Luca Marini: «Habe immer hundert Prozent gegeben»

Bei seinem letzten Antreten in der Moto2 musste sich Luca Marini (Sky Racing VR46) beim GP von Portugal knapp geschlagen geben. In der Endabrechnung fehlten ihm nur neun Punkte auf den Titelgewinn.

Lange sah es beim «Grande Premio MEO de Portugal» nach einem Sieg von Luca Marini aus, doch in der Endphase des über 23 Runden führenden Rennens musste er noch Remy Gardner (Onexox TKKR SAG) den Vortritt lassen. Mit 1,609 Sekunden Rückstand preschte der Sky Racing Team VR46-Pilot in seinem letzten Moto2-Rennen über die Ziellinie. Der zweite Platz brachte ihn auch an die zweite Stelle in der WM-Endabrechnung.

«Schade, mein letztes Moto2-Rennen hätte ich gerne gewonnen», räumte der 23-jährige Italiener, der 2021 in der MotoGP für Avintia Esponsorama eine Ducati steuern wird, ein. «Remy war heute zu schnell für mich. Keine Ahnung, wie er das gemacht hat. Den letzten Umlauf ist er wie eine Quali-Runde gefahren. Ich habe zwar alles riskiert und versucht, ihn nicht entwischen zu lassen, aber es war nicht genug. Ich habe eine tolle Saison mit einer weiteren Podiumsplatzierung abgeschlossen.»

«Mit der Saison bin ich grundsätzlich zufrieden. Ich kann mit Stolz behaupten, dass ich in jeder Session, jeder Kurve und jedem Rennen immer hundert Prozent gegeben habe. Gemeinsam mit meinem Team habe ich drei Rennen gewonnen, aber wir haben auch Fehler gemacht, für einige wurden wir hart bestraft. Wir schließen das Jahr mit dem zweiten Platz in der Weltmeisterschaft ab und dafür möchte ich mich bei der gesamten Mannschaft, der VR46-Akademie und meiner Familie bedanken.»

Auch sein Sky Racing Team VR46-Teamkollege Marco Bezzecchi hatte vor dem abschließenden Grand Prix noch theoretische Chancen auf den WM-Titel. Vom zwölften Startplatz schaffte er noch einen Sprung nach vorne, in den Kampf um den Sieg und die WM-Krone konnte der Kalex-Fahrer aber nicht mehr eingreifen. Mit seinem vierten Rang trug er maßgeblich dazu bei, dass der Titel in der Team-WM an Sky Racing VR46 ging.

Moto2-Ergebnis, Portugal-GP, 22.11.

1. Remy Gardner, Kalex

2. Luca Marini, Kalex, + 1,609 sec

3. Sam Lowes, Kalex, + 3,813

4. Marco Bezzecchi, Kalex, + 8,437

5. Enea Bastianini, Kalex, + 8,646

6. Jorge Martin, Kalex, + 8,899

7. Joe Roberts, Kalex, + 8,956

8. Augusto Fernandez, Kalex, + 9,568

9. Lorenzo Baldassarri, Kalex, + 10,367

10. Xavi Vierge, Kalex, + 11,084

11. Marcos Ramirez, Kalex, + 11,199

12. Marcel Schrötter, Kalex, + 16,864

13. Bo Bendsneyder, NTS, + 16,998

14. Tetsuta Nagashima, Kalex, + 18,550

15. Aron Canet, Speed-up, + 20,169

Ferner:

16. Thomas Lüthi, Kalex, + 22,918

20. Dominique Aegerter, NTS, + 44,924

Moto2-WM, Endstand nach 15 von 15 Rennen:

1. Bastianini 205 Punkte. 2. Marini 196. 3. Lowes 196. 4. Bezzecchi 184. 5. Martin 160. 6. Gardner 135. 7. Roberts 94. 8. Nagashima 91. 9. Schrötter 81. 10. Vierge 79. 11. Lüthi 72. 12. Baldassarri 71. Ferner: 28. Aegerter 4.

Team-WM

1. Sky Racing Team VR46, 380 Punkte. 2. Estrella Galicia 0,0 Marc VDS 267. 3. Red Bull KTM Ajo, 251. 4. Italtrans Racing Team 210. 5. Liqui Moly Intact GP 153. 6. ONEXOX TKKR SAG Team 135. 7. Flexbox HP 40, 134. 8. Tennor American Racing 131. 9. Petronas Sprinta Racing 123. 10. MB Conveyors Speed-up Racing 40. 11. Openbank Aspar Team 40. 12. Federal Oil Gresini 37.

Marken-WM

1. Kalex 375. 2. Speed up 118. 3. MV Agusta 32. 4. NTS 22.