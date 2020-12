Tony Arbolino: Ich mag die Mentalität bei Intact GP

Tony Arbolino ersetzt Thomas Lüthi beim Liqui Moly Intact GP-Team. Dort wird der WM-Zweite der Moto3-Klasse gemeinsam mit Marcel Schrötter die Fahrerpaarung bilden. Seine ersten Eindrücke im neuen Team sind positiv.

Für das Liqui Moly Intact GP-Team lief die verkürzte Saison 2020 nicht nach Plan. Es mussten Veränderungen her und die betrafen auch das Fahrergespann. Thomas Lüthi wird 2021 nicht mehr zum Aufgebot gehören. Der Schweizer wird vom Zweiten der Moto3-WM, von Tony Arbolino ersetzt.

Auf der Homepage des Rennstalls ist das zwar noch nicht abgebildet, unmittelbar nach dem Saisonfinale in Portimao saß der Italiener bei Testfahrten in Jerez aber schon zum ersten Mal auf der neuen Maschine. «Letztendlich lief es gar nicht schlecht», urteilte Arbolino im Gespräch bei den Kollegen von GPOne.com. «Die Bedingungen waren gut und der erste Eindruck ebenfalls. Ich habe ein Motorrad gehabt, bei dem ich auf eine Basisabstimmung zurückgegriffen habe. Ich wollte nur ein paar Runden drehen. Erst am Ende habe ich mit den richtigen Testfahrten begonnen.»

Dabei war er von der Kraft des neuen Bikes überrascht: «Es ist wie ein Jet. Ich bin es gewohnt, mit 600-ccm-Maschinen zu trainiren, aber in der Moto2-Klasse sind es noch mehr. Ich hatte erwartet, dass es schwieriger sein könnte, mit dem Motorrad zu fahren, aber es war sehr umgänglich. Allerdings muss man an manchen Stellen sehr präzise sein, denn sonst verliert man Zeit.»

Arbolino wollte aber auch keine Zeit abseits des Motorrads verlieren, deswegen lernte er sein neues Team kennen und sagte: «Ich mag die Mentalität, sie arbeiten sehr methodisch, das tue ich auch. Sie versuchen direkt zu verstehen, was fehlt. Natürlich muss ich noch alle besser kennenlernen und mich noch besser integrieren, aber ich bin glücklich und fühle mich bereit für die Moto2-Klasse.»

In der Zeitenliste fehlten dem 20-Jährigen zwar noch 2,1 sec auf die Bestzeit von Marcos Ramirez, aber Arbolino wird in seinem Debütjahr auch weiterhin noch etwas Welpenschutz genießen.