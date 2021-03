Katar-Test: Kehrtwende beim Inde Aspar Team

Konnte sich Arón Canet am Freitag und Samstag des Katar-Tests noch über den zweiten Gesamtplatz freuen, so löste ihn am finalen Testtag Teamkollege und Rookie Albert Arenas als schnellster Aspar-Pilot ab.

Die Inde Aspar-Mannschaft platzierte sich am Ende des Moto2-Tests in Katar mit beiden Piloten innerhalb der Top-10. Am Freitag und Samstag war die Rollenverteilung im Team eindeutig, während Arón Canet an beiden Tagen auf Rang 2 schoss, kämpfte Moto2-Neueinsteiger Albert Arenas mit seiner Boscoscuro-Maschine auf Position 23 und 20. Doch am Sonntag wendete sich das Blatt und Arenas verbesserte sich mit 1:59,082 min auf Position 9, Canet konnte seine Leistungen der Vortage jedoch nicht bestätigen, weshalb er unmittelbar hinter Arenas auf der zehnten Position landete.

Canet, der 2021 in seine zweite Moto2-Saison startet, drehte am Sonntag 35 Runden auf dem Losail Circuit, jedoch musste er am Tagesende einen Sturz einstecken, was seine Zeitenjagd vereitelte. «Als wir einen neuen Satz Reifen montiert hatte, waren wir gerade einmal so schnell wie auf gebrauchten Reifen, wobei ich mehr rutschte. Dadurch verlor ich ein wenig Pace und riskierte noch mehr, weshalb ich frühzeitig stürzte und meine Rundenzeit nicht mehr verbesserte», war der 21-Jährige frustriert.

Der Spanier blickt dennoch voller Selbstvertrauen auf das bevorstehende Grand-Prix-Wochenende. «Über Platz 10 bin ich nicht glücklich, da es nicht die Position wiedergibt, die wir verdient haben. Wir haben eine gute Pace», versicherte der Moto3-Vizeweltmeister von 2019.

Teamkollege Albert Arenas benötigte die ersten zwei Testtage, um in Schwung zu kommen, mit Platz 9 am Sonntag bewies der Moto3-Weltmeister dann sein Potenzial. «Wir haben den Vorsaison-Test mit einem guten Gefühl in den letzten Turns abgeschlossen», freute sich der 24-Jährige.

Doch er bekräftigte, dass noch ein weiter Weg vor ihm liegt. «Mir ist es schwergefallen, mich während des Tests vollständig wohlzufühlen und wir haben noch viel Arbeit vor uns. Aber ich verstehe mich mit den Technikern nach und nach besser und auch das Motorrad wird immer mehr mein eigenes», fuhr er fort. «Ich bin zufrieden und werde weiterhin viel an mir arbeiten und lernen, um so weiterzumachen wie bisher», fokussierte sich der Spanier.

Moto2, Katar-Test, kombinierte Zeitenliste des 21. März:

1. Sam Lowes, Kalex, 1:58,655 min

2. Marco Bezzecchi, Kalex, + 0,013 sec

3. Remy Gardner, Kalex, + 0,048

4. Jake Dixon, Kalex, + 0,182

5. Xavi Vierge, Kalex, + 0,216

6. Bo Bendsneyder, Kalex, + 0,249

7. Nicolò Bulega, Kalex, + 0,320

8. Raul Fernandez, Kalex, + 0,375

9. Albert Arenas, Boscoscuro, + 0,427

10. Aron Canet, Boscoscuro, + 0,550

11. Stefano Manzi, Kalex, + 0,676

12. Ai Ogura, Kalex, + 0,679

13. Cameron Beaubier, + Kalex, + 0,695

14. Joe Roberts, Kalex, + 0,706

15. Marcel Schrötter, Kalex, + 0,818

16. Tony Arbolino, Kalex, + 0,858

17. Jorge Navarro, Boscoscuro, + 0,861

18. Fabio Di Giannantonio, Kalex, + 0,866

19. Hector Garzo, Kalex, + 0,881

20. Tom Lüthi, Kalex, + 1,003

21. Somkiat Chantra, Kalex, + 1,021

22. Marcos Ramirez, Kalex, + 1,048

23. Lorenzo Baldassarri, MV Agusta, + 1,076

24. Augusto Fernandez, Kalex, + 1,084

25. Celestino Vietti, Kalex, + 1,253

26. Lorenzo Dalla Porta, Kalex, + 1,314

27. Yari Montella, Boscoscuro, + 1,505

28. Simone Corsi, MV Agusta, + 1,681

29. Barry Baltus, NTS, + 1,848

30. Hafizh Syahrin, NTS, + 2,218

Moto2, Katar-Test, kombinierte Zeitenliste des 20. März:

1. Xavi Vierge, Kalex, 1:58,832 min

2. Aron Canet, Boscoscuro, + 0,026 sec

3. Jorge Navarro, Boscoscuro, + 0,056

4. Remy Gardner, Kalex, + 0,062

5. Jake Dixon, Kalex, + 0,068

6. Marco Bezzecchi, Kalex, + 0,089

7. Bo Bendsneyder, Kalex, + 0,353

8. Raul Fernandez, Kalex, + 0,372

9. Sam Lowes, Kalex, + 0,379

10. Joe Roberts, Kalex, + 0,413

11. Tony Arbolino, Kalex, + 0,528

12. Augusto Fernandez, Kalex, + 0,636

13. Ai Ogura, Kalex, + 0,736

14. Stefano Manzi, Kalex, + 0,737

15. Thomas Lüthi, Kalex, + 0,812

16. Hector Garzo, Kalex, + 0,824

17. Fabio Di Giannantonio, Kalex, + 0,927

18. Simone Corsi, MV Agusta, + 0,930

19. Cameron Beaubier, Kalex, + 1,001

20. Albert Arenas, Boscoscuro, + 1,022

21. Marcos Ramirez, Kalex, + 1,072

22. Nicolò Bulega, Kalex, + 1,081

23. Somkiat Chantra, Kalex, + 1,146

24. Lorenzo Baldassarri, MV Agusta, + 1,162

25. Marcel Schrötter, Kalex, + 1,203

26. Lorenzo Dalla Porta, Kalex, + 1,251

27. Yari Montella, Boscoscuro, + 1,284

28. Celestino Vietti, Kalex, + 1,706

29. Hafizh Syahrin, NTS, + 2,109

30. Barry Baltus, NTS, + 3,979

Moto2, Katar-Test, kombinierte Zeitenliste des 19. März:

1. Remy Gardner, Kalex, 1:59,074 min

2. Aron Canet, Boscoscuro, + 0,269 sec

3. Joe Roberts, Kalex, + 0,480

4. Sam Lowes, Kalex, + 0,500

5. Nicolò Bulega, Kalex, + 0,509

6. Xavi Vierge, Kalex, + 0,560

7. Marcel Schrötter, Kalex, + 0,795

8. Augusto Fernandez, Kalex, + 0,840

9. Jake Dixon, Kalex, + 0,842

10. Raul Fernandez, Kalex, + 0,916

11. Fabio Di Giannantonio, Kalex, + 0,924

12. Thomas Lüthi, Kalex, + 1,058

13. Simone Corsi, MV Agusta, + 1,092

14. Somkiat Chantra, Kalex, + 1,092

15. Bo Bendsneyder, Kalex, + 1,110

16. Marco Bezzecchi, Kalex, + 1,158

17. Tony Arbolino, Kalex, + 1,168

18. Ai Ogura, Kalex, + 1,237

19. Stefano Manzi, Kalex, + 1,272

20. Hector Garzo, Kalex, + 1,388

21. Jorge Navarro, Boscoscuro, + 1,390

22. Lorenzo Dalla Porta, Kalex, + 1,443

23. Albert Arenas, Boscoscuro, + 1,654

24. Celestino Vietti, Kalex, + 1,717

25. Cameron Beaubier, Kalex, + 1,770

26. Lorenzo Baldassarri, MV Agusta, + 1,833

27. Marcos Ramirez, Kalex, + 1,887

28. Yari Montella, Boscoscuro, + 1,950

29. Hafizh Syahrin, NTS, + 2,342

30. Barry Baltus, NTS, + 3,942