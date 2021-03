Jake Dixon (Kalex/4.): «Hungrig nach mehr»

Das Petronas Sprinta Team beendete alle drei Testtage in Doha im Formationsflug innerhalb der Top-10. Am Sonntag sicherte sich Jake Dixon Rang 4, was ihn nach seiner letztjährigen Handgelenksverletzung aufatmen ließ.

Der Sonntag auf dem Losail Circuit war erneut von starken Windböen geprägt, welche immer wieder Sand auf die Strecke wehten. Die Moto2-Piloten trotzten den Bedingungen und spulten die letzten Testkilometer ab, bevor die Saison am 26. März in Katar offiziell anläuft. Stark unterwegs waren die Petronas Sprinta-Piloten Jake Dixon und Xavi Vierge, beide waren an allen drei Tagen unter den schnellsten zehn Fahrern zu finden.

Für Dixon stellte der Doha-Test eine besondere Belastungsprobe dar, da er die letzten drei Grand Prix 2020 aufgrund einer Handgelenksverletzung aussetzen musste. Aus diesem Grund saß der Brite am Freitag zum ersten Mal seit fünf Monaten auf seiner Kalex. Er nutzte den Test primär dazu, einen Rhythmus aufzubauen und sich wieder an die Moto2-Maschine zu gewöhnen. Insgesamt spulte der 25-Jährige 75 Runden ab und preschte am Sonntag mit einer Zeit von 1:58,837 min auf Rang 4. In der kombinierten Zeitenliste brachte ihm dies den fünften Gesamtrang ein.

Dixon zeigte sich erleichtert über sein gelungenes Comeback. «Es war ein großartiger Test, bei dem es für mich nur darum ging, zurück auf dem Bike zu sein. Ich habe das Fahren sehr genossen und kann es kaum abwarten, wieder Rennen zu fahren. Ich bin hungrig nach mehr und darauf, den Katar-GP zu genießen.»

Nachdem er sich am Samstag die Tagesbestzeit gesichert hatte, landete Dixons Teamkollege Xavi Vierge am finalen Testtag auf Rang 5. Die Uhr blieb bei ihm bei 1:58,871 min stehen, womit er 0,216 Sekunden langsamer war als der Tagesschnellste Sam Lowes. «Ich bin überglücklich. Am finalen Tag konnten wir einen weiteren Schritt nach vorne machen und mein Gefühl bei heißen Bedingungen verbessern», strahlte der Spanier.

Zum Vergleich, die schnellste je gefahrene Runde in der Moto2-Kategorie gelang Joe Roberts beim Katar-GP 2020. Der Amerikaner umrundete den Losail Circuit in 1:58,136 min und war damit noch einmal fünf Zehntelsekunden schneller als Lowes.

Vierge ergänzte: «Wir kamen mit viel Arbeit nach Katar und ich denke, alles was wir ausprobiert haben, war sehr positiv. Nun freue ich mich auf den Saisonstart. Wir konnten sehen, dass alle Fahrer eng beisammen sind, ungefähr zwölf Fahrer sind auf einem ähnlichen Niveau. Aber ich bin bereit, nächstes Wochenende anzugreifen», betonte der 23-Jährige selbstbewusst.

Moto2, Katar-Test, kombinierte Zeitenliste des 21. März:

1. Sam Lowes, Kalex, 1:58,655 min

2. Marco Bezzecchi, Kalex, + 0,013 sec

3. Remy Gardner, Kalex, + 0,048

4. Jake Dixon, Kalex, + 0,182

5. Xavi Vierge, Kalex, + 0,216

6. Bo Bendsneyder, Kalex, + 0,249

7. Nicolò Bulega, Kalex, + 0,320

8. Raul Fernandez, Kalex, + 0,375

9. Albert Arenas, Boscoscuro, + 0,427

10. Aron Canet, Boscoscuro, + 0,550

11. Stefano Manzi, Kalex, + 0,676

12. Ai Ogura, Kalex, + 0,679

13. Cameron Beaubier, + Kalex, + 0,695

14. Joe Roberts, Kalex, + 0,706

15. Marcel Schrötter, Kalex, + 0,818

16. Tony Arbolino, Kalex, + 0,858

17. Jorge Navarro, Boscoscuro, + 0,861

18. Fabio Di Giannantonio, Kalex, + 0,866

19. Hector Garzo, Kalex, + 0,881

20. Tom Lüthi, Kalex, + 1,003

21. Somkiat Chantra, Kalex, + 1,021

22. Marcos Ramirez, Kalex, + 1,048

23. Lorenzo Baldassarri, MV Agusta, + 1,076

24. Augusto Fernandez, Kalex, + 1,084

25. Celestino Vietti, Kalex, + 1,253

26. Lorenzo Dalla Porta, Kalex, + 1,314

27. Yari Montella, Boscoscuro, + 1,505

28. Simone Corsi, MV Agusta, + 1,681

29. Barry Baltus, NTS, + 1,848

30. Hafizh Syahrin, NTS, + 2,218

Moto2, Katar-Test, kombinierte Zeitenliste des 20. März:

1. Xavi Vierge, Kalex, 1:58,832 min

2. Aron Canet, Boscoscuro, + 0,026 sec

3. Jorge Navarro, Boscoscuro, + 0,056

4. Remy Gardner, Kalex, + 0,062

5. Jake Dixon, Kalex, + 0,068

6. Marco Bezzecchi, Kalex, + 0,089

7. Bo Bendsneyder, Kalex, + 0,353

8. Raul Fernandez, Kalex, + 0,372

9. Sam Lowes, Kalex, + 0,379

10. Joe Roberts, Kalex, + 0,413

11. Tony Arbolino, Kalex, + 0,528

12. Augusto Fernandez, Kalex, + 0,636

13. Ai Ogura, Kalex, + 0,736

14. Stefano Manzi, Kalex, + 0,737

15. Thomas Lüthi, Kalex, + 0,812

16. Hector Garzo, Kalex, + 0,824

17. Fabio Di Giannantonio, Kalex, + 0,927

18. Simone Corsi, MV Agusta, + 0,930

19. Cameron Beaubier, Kalex, + 1,001

20. Albert Arenas, Boscoscuro, + 1,022

21. Marcos Ramirez, Kalex, + 1,072

22. Nicolò Bulega, Kalex, + 1,081

23. Somkiat Chantra, Kalex, + 1,146

24. Lorenzo Baldassarri, MV Agusta, + 1,162

25. Marcel Schrötter, Kalex, + 1,203

26. Lorenzo Dalla Porta, Kalex, + 1,251

27. Yari Montella, Boscoscuro, + 1,284

28. Celestino Vietti, Kalex, + 1,706

29. Hafizh Syahrin, NTS, + 2,109

30. Barry Baltus, NTS, + 3,979

Moto2, Katar-Test, kombinierte Zeitenliste des 19. März:

1. Remy Gardner, Kalex, 1:59,074 min

2. Aron Canet, Boscoscuro, + 0,269 sec

3. Joe Roberts, Kalex, + 0,480

4. Sam Lowes, Kalex, + 0,500

5. Nicolò Bulega, Kalex, + 0,509

6. Xavi Vierge, Kalex, + 0,560

7. Marcel Schrötter, Kalex, + 0,795

8. Augusto Fernandez, Kalex, + 0,840

9. Jake Dixon, Kalex, + 0,842

10. Raul Fernandez, Kalex, + 0,916

11. Fabio Di Giannantonio, Kalex, + 0,924

12. Thomas Lüthi, Kalex, + 1,058

13. Simone Corsi, MV Agusta, + 1,092

14. Somkiat Chantra, Kalex, + 1,092

15. Bo Bendsneyder, Kalex, + 1,110

16. Marco Bezzecchi, Kalex, + 1,158

17. Tony Arbolino, Kalex, + 1,168

18. Ai Ogura, Kalex, + 1,237

19. Stefano Manzi, Kalex, + 1,272

20. Hector Garzo, Kalex, + 1,388

21. Jorge Navarro, Boscoscuro, + 1,390