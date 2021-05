Tom Lüthi nach Sturz: «Hatte nicht den Speed»

Nach Platz 7 im Warm-up startete Tom Lüthi voller Motivation in den Frankreich-GP. Der Schweizer war bereits in den Punkten angekommen, bevor ihn in Runde 15 ein Fehler zu Sturz brachte.

Mit Platz 7 im Warm-up verzeichnete Tom Lüthi in Hinblick auf den «Shark Grand Prix de France» einen ersten Hoffnungsschimmer: «Ich hatte am Morgen ein gutes Gefühl und einen super Rhythmus», freute sich der Schweizer über das positive Ergebnis. «Die Ausgangslage war nicht so schlecht, was mir eine Menge Motivation gab.» Von Position 22 startete der 34-Jährige in das Rennen auf dem «Circuit Bugatti», welches trotz widriger Wetterbedingungen als Trockenrennen absolviert werden konnte.

Die Tatsache, dass er in Frankreich schon zwei Mal in der Moto2-Klasse gewonnen hat (2012 und 2015), gab dem 17-fachen-GP-Sieger zusätzlich Motivation. Lüthi erwischte einen guten Start und kämpfte sich innerhalb von acht Runden bis auf Position 14 vor.

«Ich versuchte von Anfang an, so viele Positionen wie möglich gut zu machen. Leider hatte ich nicht den Speed, um genug Plätze zu gewinnen, in erster Linie profitierte ich von den gestürzten Fahrern vor mir», gab der 125-ccm-Weltmeister von 2005 zu.

Doch Lüthi betonte auch die positiven Seiten seines Rennens: «Mein Tempo wurde im Rennverlauf besser, sodass ich zu der Gruppe vor mir aufschloss, die um Platz 7 kämpfte», hielt der Kalex-Pilot fest. Seine Freude währte jedoch nicht lang, in Runde 15 stürzte Lüthi auf Position 14 liegend und verbuchte damit seinen vierten Nuller im fünften Saisonrennen: «In Kurve 8 verlor ich das Vorderrad, woraufhin ich stürzte und das Rennen frühzeitig beenden musste. Es tut mir sehr leid für das Team», entschuldigte sich der Schweizer Kalex-Fahrer für seinen Fehler.

Besonders bitter: Lüthis Teamkollege im Pertamina Mandalika SAG Team, Bo Bendsneyder, feierte mit Platz 5 sein bestes Moto2-Karriereresultat und liegt damit in der WM-Tabelle 16 Plätze vor dem Schweizer.

Viel Zeit zur Erholung bleibt Lüthi nicht, denn in zwei Wochen findet in Mugello bereits das sechste Saisonrennen statt.

Moto2-Ergebnis, Le Mans (16. Mai):

1. Raúl Fernández, Kalex, 40:46,101 min

2. Gardner, Kalex, + 1,490 sec

3. Bezzecchi, Kalex, + 4,599

4. Arbolino, Kalex, + 7,503

5. Bendsneyder, Kalex, + 11,887

6. Schrötter, Kalex, + 27,829

7. Ogura, Kalex, + 27,975

8. Di Giannantonio, + 28,112

9. Corsi, MV Agusta, + 28,204

10. Navarro, Boscoscuro, + 28,432

11. Chantra, Kalex, + 28,749*

12. Bulega, Kalex, + 29,316

13. Ramirez, Kalex, + 31,605

14. Arenas, Boscoscuro, + 32,080

15. Syahrin, NTS, + 32,571

* einen Platz nach hinten versetzt («track limits» in der letzten Runde überschritten)

Moto2-WM-Stand nach 5 Rennen:

1. Gardner 89 Punkte. 2. Raúl Fernández 88. 3. Bezzecchi 72. 4. Lowes 66. 5. Di Giannantonio 60. 6. Roberts 31. 7. Canet 30. 8. Schrötter 30. 9. Ogura 29. 10. Vierge 26. – Ferner: 27. Lüthi 1.

Stand Marken-WM nach 5 Rennen:

1. Kalex 125 Punkte. 2. Boscoscuro 342. 3. MV Agusta 10.

Stand Team-WM nach 5 Rennen:

1. Red Bull KTM Ajo 177 Punkte. 2. Elf Marc VDS Racing Team 89. 3. Sky Racing Team VR46 85. 4. Federal Oil Gresini Moto2 63. 5. Liqui Moly Intact GP 48. 6. Italtrans Racing Team 42. 7. Inde Aspar Team 35. 8. Petronas Sprinta Racing 35. 9. Idemitsu Honda Team Asia 33. 10. Pertamina Mandalika SAG Team 25. 11. American Racing 20. 12. Flexbox HP40 19. 13. Speed Up 19. 14. MV Agusta Forward Racing 10.