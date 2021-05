Thomas Lüthi (22.): Der Regen als Chance

Thomas Lüthi verpasste im französischen Le Mans den Einzug in den zweiten Teil der Qualifikation. Der Schweizer startet beim fünften WM-Lauf vom fünften Rang und hofft, dass er bei einem möglichen Regen aufholen kann.

Thomas Lüthis Wende in der Saison 2021 lässt weiter auf sich warten. In Le Mans verpasste der Schweizer einmal mehr den Einzug in Q2. In den Frankreich-GP startet er vom 22. Rang. Damit war er natürlich nicht zufrieden: «Leider hat es wieder nicht geklappt, aber wir müssen weitermachen. Das Rennen steht noch aus.»

Aufgrund der schwer einschätzbaren Bedingungen könnte für Lüthi auch durchaus etwas möglich sein, denn Regen könnte bei einer Aufholjagd helfen - zumal er in Frankreich schon zwei Mal in der Moto2-Klasse gewonnen hat (2012 und 2015). Er meint: «Das Wetter ist ein bisschen speziell. Es könnte eine Chance für mich sein. Mit ein bisschen Glück können wir noch ein paar Schritte nach vorne machen und Positionen gutmachen.»

Besonders unglücklich aus Lüthis Sicht: Teamkollege Bo Bendsneyder, der nach dem Jerez-GP am Unterarm operiert worden war, legt vom sechsten Rang aus los. Einen Anteil an der Leistung des Niederländers hat auch Lüthi. Bendsneyder sagt: «Ich möchte mich bei ihm bedanken. Alle Teammitglieder haben daran gearbeitet, das Motorrad im Regen zu verbessern.»

Ein weiterer Hoffnungsschimmer für Lüthi: 2005 gewann er in der 125-ccm-Klasse in Le Mans. Es war sein erster Saisonsieg auf dem Weg zum späteren Titelgewinn.

Ergebnisse Moto2-Qualifying 2, Le Mans:

1. Raul Fernandez, Kalex, 1:50,135 min

2. Marco Bezzecchi, Kalex, + 0,240 sec

3. Joe Roberts, Kalex, + 0,379

4. Aron Canet, Boscoscuro, + 0,647

5. Augusto Fernandez, Kalex, + 0,661

6. Bo Bendsneyder, Kalex, + 0,997

7. Remy Gardner, Kalex, + 1,011

8. Hector Garzo, Kalex, + 1,080

9. Stefano Manzi, Kalex, + 1,225

10. Sam Lowes, Kalex, + 1,896

11. Nicoló Bulega, Kalex, + 2,088

12. Xavi Vierge, Kalex, + 2,138

13. Lorenzo Baldassarri, MV Agusta, + 2,452

14. Marcel Schrötter, Kalex, + 2,618



Ferner:

22. Thomas Lüthi, Kalex