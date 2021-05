Marcel Schrötter (Kalex/11.): «Lücke ist zu groß»

Mit den Rängen 9 und 10 in den ersten zwei Moto2-Trainings des Italien-GP 2021 in Mugello konnte Marcel Schrötter gut leben. Den Rückstand von fast einer Sekunde gilt es allerdings zu verringern, weiß der Intact-Fahrer.

«Der Start in dieses sechste Rennwochenende war nicht schlecht», fasste Marcel Schrötter seinen Freitag in Mugello zusammen. «Heute Morgen habe ich bereits gemerkt, dass das Grund-Setup unseres Bikes sehr gut ist. Was wir allerdings in den vergangenen Wochen immer etwas vermisst haben, ist, von da aus einen Schritt nach vorn zu machen. Daher versuchen wir jetzt, von dieser Basis aus in andere Richtungen zu arbeiten und die fehlenden drei bis fünf Zehntel zu finden.»

Das FP1 beendete der Deutsche 0,801 sec hinter Joe Roberts (Italtrans) auf Platz 9, im FP2 fehlten ihm als Zehnter dann 0,972 sec auf die Tagesbestzeit von Sam Lowes (Marc VDS). Kombiniert ergab das Rang 11.

«Der neunte Platz stimmte mich nicht komplett zufrieden, weil ich mich nicht gänzlich wohl gefühlt und mich etwas schwer getan habe auf dem Motorrad», schilderte der Intact-GP-Fahrer. «Das zweite Training verlief solide. Leider war ich auf den gebrauchten Reifen nicht so schnell, aber auch das werden wir analysieren und im Auge behalten, schließlich ist das für gewöhnlich meine Stärke.»

«Wir haben das Motorrad etwas modifiziert und auf neuen Reifen lief es dann besser. Dennoch ist die Lücke zu Lowes an der Spitze deutlich zu groß», weiß Schrötter. «Die Platzierung ist für den Freitag ganz okay, lediglich der Rückstand ist eben noch zu viel. Wir haben aber interessante Schritte gemacht und ich habe auch persönlich alles gegeben, denn diese Strecke fordert einem wirklich alles ab. Es fühlte sich heute schon wie das Qualifying an und der zehnte Platz ist wichtig für den morgigen Samstag. Wir liegen aktuell innerhalb der Top-14 und das ist wichtig.»

Moto2-Ergebnis, Mugello, kombinierte Zeitenliste nach FP2:

1. Sam Lowes, Kalex, 1:51,385 min

2. Raul Fernandez, Kalex, + 0,184, sec

3. Jorge Navarro, Boscoscuro, + 0,308

4. Joe Roberts, Kalex, + 0,361

5. Marco Bezzecchi, Kalex, + 0,465

6. Tony Arbolino, Kalex, + 0,591

7. Remy Gardner, Kalex, + 0,599

8. Fabio Di Giannantonio, Kalex, + 0,622

9. Xavi Vierge, Kalex, + 0,696

10. Augusto Fernandez, Kalex, + 0,966

11. Marcel Schrötter, Kalex, + 0,972

12. Aron Canet, Boscoscuro, + 1,077

13. Somkiat Chantra, Kalex, + 1,096

14. Hector Garzo, Kaelx, +1,146



Ferner:

26. Thomas Lüthi, Kalex, + 1,668