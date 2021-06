Marcel Schrötter (8.): «Freue mich auf Sachsenring» 06.06.2021 - 16:21 Von Isabella Wiesinger

Moto2 © Glänzel Marcel Schrötter

Nachdem sich Marcel Schrötter im Moto2-Qualifying am Samstag in Montmeló den 13. Startplatz gesichert hatte, kämpfte er sich im Rennen am Tag darauf auf den achten Rang vorkämpfen.