Sachsenring FP2: Gardner dominant, Lüthi verbessert 18.06.2021 - 16:08 Von Maximilian Wendl

Moto2 © Gold & Goose Remy Gardner war am Freitag nicht zu schlagen © Gold & Goose Thomas Lüthis Formkurve zeigt nach oben Zurück Weiter

Remy Gardner hat die Moto2-Konkurrenz am Freitag am Sachsenring dominiert und liegt nach zwei Trainingseinheiten vor Raul Fernandez. Marcel Schrötter und Thomas Lüthi steigerten sich und liegen in den Top 10.